TV Jahn startet ins Abenteuer Oberliga

Sportliches Neuland betreten am Sonntag (17.30 Uhr) die Basketballer des TV Jahn Wolfsburg. Der Meister der Bezirksoberliga bestreitet seinen Saisonauftakt in der Oberliga Ost. Zu Gast in der Sporthalle der Neuen Schule in Wolfsburg ist der MTV Schandelah-Gardessen – Vorletzter der vergangenen...