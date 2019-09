Heiligendorfer „Fichtenfüchse“ arbeiten am ersten Saisonsieg

Am Sonntag sind alle Teams der 1. Fußball-Kreisklasse am Start, die Jagd nach den nächsten Punkten ist in vollem Gang. In Heiligendorf erwartet die SG Heiligendorf/Mörse II den SSV Velstove (12.45 Uhr). Die Gastgeber, die künftig unter ihrem selbst gegebenen und in den sozialen Medien geläufigen...