Der SSV will zurück in die Erfolgsspur

Behält die Offensive des SSV Vorsfelde diesmal die Nerven? Die Landesliga-Fußballer empfangen am Sonntag (15 Uhr) Eintracht Braunschweig II. Der SSV will nach zwei Niederlagen zurück in die Erfolgsspur. „Zu Hause wollen wir versuchen, ungeschlagen zu bleiben. Da müssen wir nicht anreisen, sondern...