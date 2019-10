Bülts Devise: Über die Abwehr gewinnen

Taktikfuchs Oliver Bült ist vor dem kommenden Wochenende mehr gefragt denn je. Bülts VfL Wolfsburg trifft mit dem TV Hannover-Badenstedt II auf einen Gegner, der so variabel agiert wie kein anderer in der Handball-Oberliga. Die Wolfsburgerinnen gehen nach zwei Siegen in Serie jedoch selbstbewusst...