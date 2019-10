3:0! VfL trumpft beim Angstgegner auf

Das war’s mit „Angstgegner“: Nach Jahren ohne Sieg beim ASC Göttingen II fegten die Verbandsliga-Volleyballer des VfL Wolfsburg nun über den Vorjahresmeister hinweg. Durch den 3:0 (25:21, 25:18, 25:10)-Erfolg in Göttingen dockten die Wolfsburger an der Ligaspitze an, der VfL ist nun...