1:6! Der VfL Wolfsburg wird von RB Leipzig gedemütigt

Die Unbesiegt-Serie von Trainer Oliver Glasner ist gerissen – und zwar mit einem Knall. RB Leipzig demütigte den VfL Wolfsburg am Mittwochabend vor dessen eigenem Publikum mit 6:1 (1:0). Vor allem in der zweiten Halbzeit fielen die Grün-Weißen vor 17.705 Zuschauern praktisch in sich zusammen und kassierten vier Gegentore in 14 Minuten. Damit endete die Reise der Wolfsburger im DFB-Pokal bereits in der zweiten Runde. Wie schon beim 0:0...