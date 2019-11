Die Mörser Qualität setzt sich durch

Klare Sache im Nachbarschaftsduell: Die TSG Mörse schoss sich am Sonntag in der Fußball-Bezirksliga zu einem deutlichen 5:0 (1:0)-Heimsieg gegen den Lokalrivalen VfB Fallersleben. Beide Trainer waren sich einig: Das Ergebnis geht vollkommen in Ordnung. Der VfB ließ sich weit fallen, begann erst ab...