Verfolgerduell in Fallersleben: SVG kommt

Aus dem Highlight gegen Calberlah vor Wochenfrist wurde nichts, für den VfB Fallersleben steht nun aber direkt das nächste an: Die SV Gifhorn, derzeit Dritter der Fußball-Bezirksliga, tritt am Sonntag ab 14 Uhr zum Verfolgerduell am Windmühlenberg an. Mit dem 6:0-Sieg gegen Hehlingen war der VfB...