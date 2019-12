VfL-Nachwuchs will zu Hause punkten

Die U20-Fußballerinnen des VfL wollen an diesem Wochenende ein ganz starkes Halbjahr beschließen. Am Sonntag ist Zweitliga-Neuling Andernach zu Gast auf dem Kunstrasenplatz am Elsterweg. Bereits am Samstag ist hier die U17 der Wolfsburgerinnen im Verfolgerduell mit Bremen gefordert. 2....