VfL verpasst den Überraschungs-Coup

Spielerisch gleichwertig, nach Toren unterlegen: Die Handballerinnen des VfL scheiterten in Peine an sich selbst und an der gegnerischen Torfrau. Das Oberliga-Topspiel beim MTV VJ Peine verloren die Wolfsburgerinnen knapp mit 25:28 (13:15). Vieles erinnerte an die Begegnung des vorangegangenen...