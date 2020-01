Liebert und Co. gehen unter mit Sandkamps Tischtennis-Team

Der SV Sandkamp bleibt in der Rückrunde der Tischtennis-Landesliga ohne Punktgewinn und kassierte am vergangenen Wochenende zwei deftige Niederlagen gegen den RSV Braunschweig II und Torpedo Göttingen II. Dass es so deutlich wurde, lag aber auch am Fehlen des besten Sandkämpers. SV Sandkamp – RSV...