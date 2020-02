VfL-Talent Llanez mit Traumdebüt für die USA

Debüt in der US-Nationalelf, zudem in der Startelf und in der Heimatstadt den entscheidenden Treffer zum Sieg markiert. Besser hätte es für Ulysses Llanez, Angreifer bei den U19-Fußballern des VfL Wolfsburg, nicht laufen können. Mit 1:0 (0:0) gewannen die USA gegen Costa Rica, Llanez erzielte den...