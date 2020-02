TV Jahn Wolfsburg: Schlüsselspiel um den Klassenerhalt

Erinnerungen an die Wintersaison 2018 werden wach: Damals stiegen die Tennisspielerinnen des TV Jahn Wolfsburg wie aus dem Nichts aus der Oberliga ab und mussten sich mühsam zurückkämpfen in Niedersachsens höchste Spielklasse. Nun ist der TV Jahn erneut in die Abstiegsregion der Oberliga geraten...