Erster Sieg unter Coach Buonocore soll her

Aller guten Dinge sind drei: Im dritten Pflichtspiel unter der Regie von Trainer Giampiero Buonocore will Lupo Martini Wolfsburg den ersten Sieg einfahren. Am Sonntag (Anstoß 15 Uhr) tritt der Fußball-Oberligist beim VfL Oldenburg an, der in diesem Jahr noch kein Pflichtspiel bestreiten konnte, am...