Reislingen will für Kästorf zum Spielverderber werden

Stoppt der SV Reislingen-Neuhaus den Lokalrivalen auf dem Weg an die Landesliga-Spitze? Die Reislinger könnten zum Spielverderber für den SSV Kästorf werden. Noch warten die SVR-Fußballer aber auf den ersten Sieg in 2020. Die Zuversicht in Reislingen ist deutlich größer als man meinen könnte. Trotz...