Tennis: Liam Marks gewinnt das letzte Turnier

60 Jungen und Mädchen hatten sich für das fünfte und letzte Qualifikationsturnier der Winter-Kleinfeldserie in der Tennishalle des TC Grün-Weiß Gifhorn gemeldet, um noch wichtige Punkte für die Teilnahme am Masters-Turnier zu sammeln. Nach spannenden und fairen Begegnungen in Vor-, Zwischen- und...