So kreativ hält sich der SV Reislingen-Neuhaus jetzt fit

Bei den Landesliga-Fußballern des SV Reislingen-Neuhaus leben sie seit fast sechs Jahren nach dem Credo „We are one“ – wir sind eins. Diesen Leitspruch hatte der im Sommer scheidende Trainer José Salguero beim SVR eingebracht. Diesen Gedanken und die Freude an der Fitness in den eigenen vier Wänden...