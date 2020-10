Das berühmte Lehrgeld haben die Handballer des VfB Fallersleben im ersten Oberliga-Spiel der Vereinsgeschichte zahlen müssen. Gegen den VfL Hameln war der Sieg zum Greifen nahe. Am Ende stand eine knappe 28:29 (16:15)-Heimniederlage zum Start.

Die Rolle des Underdogs schien den Fallerslebern zu liegen. Gegen das gestandene Oberliga-Team aus Hameln, das die Saison 2018/19 noch auf Platz 4 abschloss, spielte der VfB frei auf. Die Gäste mussten zum einen das eigene Spiel ordnen, zum anderen aber auch die Abläufe und Aktionen der Fallersleber zu lesen lernen – denn der VfB ist mit seinem runderneuerten Kader die große Unbekannte der Liga.

Die Hausherren machten sich den Vorteil, Liga-Neuling zu sein, zunutze. Fallersleben legte vor, zunächst ein 5:3, dann ein 9:6 und 14:10. „Die erste Halbzeit war sehr gut“, lobte VfB-Trainer Mike Knobbe. Bis in die 23. Minute hielt die Vier-Tore-Führung der Gastgeber, dann kämpfte sich Hameln wieder heran. „Wir haben uns Ende der ersten Hälfte zwei unnötige Zeitstrafen geleistet“, berichtete Knobbe. „Dadurch ist unsere Führung zusammengeschmolzen.“ Zur Pause war Hameln auf ein Tor dran.

Nach dem Seitenwechsel ging es noch ausgeglichener zu als in Halbzeit 1. Nur beim 19:17-Zwischenstand lagen mal zwei Treffer zwischen den Teams, ansonsten höchstens einer. Knobbe: „Es stand bis in die Schlussphase Spitz auf Knopf.“

Seine Mannschaft ging mit einem 26:27-Rückstand in die letzten fünf Spielminuten. Durch Tore von Louis Fuhlrott und Marco Frerichs glichen die Hoffmannstädter aber zweieinhalb Minuten vor Spielende aus. Den folgenden Hamelner Angriff wehrten sie ab: Ballbesitz VfB in Minute 60. Mit Sekunden auf der Uhr war klar, dass der Aufsteiger mit einem erfolgreichen Abschluss zumindest das Remis sichern könnten. Doch es kam anders.

Der VfB beging ein Offensivfoul, verlor so den Ball und musste obendrein noch eine Zeitstrafe gegen Michael Schmidt hinnehmen. Hameln nahm seine letzte Auszeit, ordnete sich und traf 31 Sekunden vor Schluss durch den überragenden André Brodhage zum Sieg. „Wir haben eine schlechte Entscheidung getroffen, hatten nicht das nötige Glück“, erklärte Knobbe. „Hameln ist so abgezockt, dass sie das nutzen.“ Mit Brodhage hatte der VfL zudem den Spieler des Tages in seinen Reihen. „Er hat die Partie an sich gerissen und entschieden“, betonte Knobbe.

VfB Fallersleben: Wilken, Lührs – M. Schmidt (1), Tangermann, Frerichs (1), Wolff, Schroeter (3), Burmester, Lopez (8), Siggelkow, J. Schmidt (1), Bangemann (4), Fuhlrott (3), Behrens (7).