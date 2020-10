Wie im Bezirkspokal vor wenigen Wochen hat der SV Barnstorf im Duell mit der TSG Mörse einen weiteren 2:0 (0:0)-Sieg eingefahren. In der Staffel 1 A der Fußball-Bezirksliga hat der Aufsteiger damit ein Ausrufezeichen gesetzt.

Der von Angelo Allegrino und Vincenzo Gaetani trainierte SVB war von Beginn an die gefährlichere Mannschaft. Ibrahim Abdelkarim verpasste eine Hereingabe von Miguel Schade nur knapp (8.). Schade selbst scheiterte zwei Minuten später aus spitzem Winkel an TSG-Torwart Thorben Schmelk. Simon Westphal startete nach einer Viertelstunde den nächsten Versuch, aber auch er fand aus der Nahdistanz in Schmelk seinen Meister. Die Mörser zeigten sich einige Minuten später selbst erstmals in des Gegners Strafraum. Lucas Seegers Abschluss wurde aber abgeblockt.

Torchancen waren von diesem Zeitpunkt an Mangelware, dafür nahm die Partie spürbar an Intensität zu. In aller erster Linie im Mittelfeld wurden nun vermehrt harte Zweikämpfe geführt, auch die Emotionen kochten in der ein oder anderen Situation hoch. Tore fielen bis zum Pausenpfiff allerdings keine, das sollte sich erst nach etwa 60 gespielten Minuten ändern. Barnstorfs Verteidiger Erik Patorra stand nach einer Ecke richtig und traf wohl per Oberschenkel etwas unorthodox zum umjubelten 1:0.

Die in der Bezirksliga durchaus als Favorit gehandelten Mörser schienen nun mit Wut im Bauch den Ausgleich erzwingen zu wollen. Direkt nach dem Gegentor ließ Norman Poguntke die Möglichkeit auf den Ausgleich liegen, wenig später köpfte Simon Krause knapp am SV-Gehäuse vorbei. Kurios: Der bereits ausgewechselte TSG-Verteidiger Marcel Poguntke sah wegen Ballwegschlagens die Ampelkarte.

Im Anschluss dauerte es noch bis zur 79. Spielminute, ehe die Gastgeber erneut zuschlugen. Wieder war es Patorra, der sich nach einem Eckball durchsetzte und – diesmal per Kopf – zum 2:0 für den Neuling traf. Die TSG kam fortan kaum noch zu gefährlichen Aktionen, so dass sich Barnstorf letztlich souverän durchsetzte und selbst in der Nachspielzeit noch einmal den Pfosten traf.

„Die Mannschaft hat genau das umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten. Es war eine Weltklasse-Teamleistung“, fasste SV-Trainer Vincenzo Gaetani zufrieden zusammen. „Wir haben vollkommen verdient gewonnen und sind sehr stolz auf die Mannschaft“, so Gaetani weiter. Mörses Coach Marco Ament konstatierte: „Entscheidend ist, dass sich der Gegner zweimal bei Standards durchsetzt. Kämpferisch haben wir es gut gemacht.“

Tore: 1:0, 2:0 Patorra (59., 79.).