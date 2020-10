Schönebecker Doppelpack für die Kegler des KV Wolfsburg in der Classic-Bundesliga: Sowohl die Männer- als auch die Frauenmannschaft treten am Wochenende bei Union 1861 an.

Männer

Nach der zweiwöchigen Pause will der KVW am Samstag in Schönebeck Platz 1 verteidigen. Der Gastgeber siegte zwar zuletzt auswärts in Zerbst und fuhr die ersten Punkte ein, doch die Wolfsburger kommen als haushoher Favorit in das kleine Elbstädtchen. Mücheln (7:1), Zerbst II (6,5:1,5) und Elsterwerda (7:1) wurden allesamt auf die Verliererstraße geschickt. Daher sagt Kapitän Andreas Hüttl: „Wir wollen in der Ferne weitere wichtige Punkte einfahren.“ Aber: „Es ist klar, dass uns das spielstarke Union-Team gerne ein Bein stellen würde.“

Während die Wolfsburger ihre Spitzenstellung verteidigen wollen, muss der Gastgeber siegen, um aus dem Tabellenkeller zu kommen. Union steht im Kampf um den Klassenerhalt enorm unter Zugzwang. Mit Hüttl, Bernd Schönberger, Carsten Strobach, Mathias Hähnel, Ronald Schlimper, Stefan Groß und Ersatzmann Tim Gambig fährt ein hochmotiviertes Wolfsburger Team nach Schönebeck.

Frauen

Einen Tag nach den Männern sind die KVW-Frauen zu Gast in Schönebeck. Die Gastgeberinnen fanden bisher überhaupt noch nicht in die Spur, haben drei Duelle in Folge verloren und sind damit Schlusslicht. „Unser Gegner wird hochmotiviert in die Partie gehen, um die ersten Pluspunkte einzufahren“, ahnt KV-Sprecherin Nicole Mehlhaf. Bisher konnte ihr Team stets wenig Zählbares in Schönebeck holen. In der Vorsaison, der ersten in der 2. Liga für die Wolfsburgerinnen, verloren sie mit 2:6. Aktuell hat der KVW nichts zu verschenken, braucht Punkte zum Klassenerhalt. Nur das ist das Ziel für das zweite Ligajahr. Aber es sieht schon gut aus, 4:2 Zähler und Platz 3 stehen zu Buche.

Gespannt sein darf man, ob die KVerin Viviane Christiansen ihre Leistung aus der letzten Partie gegen Elsterwerda wiederholen kann. Da hatte die Wolfsburgerin erstligareife 600 Kegel gespielt. Das war die stärkste Mannschaftsleistung und die drittbeste ligaweit. Klar ist: Der KVW um Kapitänin und Punktemacherin Svenja Schade kann nur mit einer erneuten Top-Leistung auf der Großanlage in Schönebeck wichtige Punkte mit nach Hause nehmen.