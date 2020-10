Alle vier Wolfsburger Teams der Fußball-Bezirksliga 1 A bestreiten an diesem Sonntag ab 14.30 Uhr ihr jeweils zweites Saisonspiel. Während der SV Barnstorf und der VfB Fallersleben im Landkreis Gifhorn zu Gast sind, lädt die TSG Mörse den TSV Hehlingen zu einem Stadtduell.

TSG Mörse – TSV Hehlingen. Beide Mannschaften begegneten sich in dieser Spielzeit bereits in einem Pflichtspiel: In der Gruppenphase des Bezirkspokals setzte sich die TSG auf des Gegners Platz mit 4:1 durch. Losgelöst von allen personellen Problemen, die Hehlingen seinerzeit zu beklagen hatte, „muss man sagen, dass uns Mörse phasenweise die Grenzen aufgezeigt hat“, gibt TSV-Trainer Artur Krause zu. „Wir werden am Sonntag alles tun, um uns dagegenzustemmen. Es gilt, mit Kampf und Willen das Maximum herauszuholen“, sagt Krause.

„Sie sind sehr ballsicher und versuchen, viele Lücken zu reißen“, beschreibt Hehlingens Coach die Spielweise des Gegners. Dieser musste zum Ligaauftakt allerdings eine 0:2-Schlappe beim starken Aufsteiger SV Barnstorf hinnehmen. „Ich glaube, wir müssen uns schnell bewusst machen, dass wir nach unserer erfolgreichen letzten Saison von den Gegnern in der Liga jetzt anders wahrgenommen werden“, betont Marco Ament, Trainer des Vorjahresmeisters aus Mörse.

„Ich erwarte eine tief stehende Mannschaft. Wir sind in Barnstorf unter unseren Möglichkeiten geblieben. Da sind uns Leichtigkeit und Entschlossenheit verloren gegangen. Die müssen wir wiederfinden“, meint Ament weiter.

TuS Neudorf-Platendorf – SV Barnstorf. Sowohl der TuS als auch Aufsteiger Barnstorf sind mit einem Erfolgserlebnis in den Ligabetrieb gestartet. Während sich der SV gegen Mörse durchsetzte (2:0), feierte Platendorf einen 3:1-Auswärtssieg beim VfL Germania Ummern. „Wir haben eine breite Brust, sind aber immer noch der Aufsteiger“. hält Barnstorfs Coach Vincenzo Gaetani fest.

„Sie werden uns nicht unterschätzen, das kann ich mir nicht vorstellen. Dafür ist Platendorf zu ausgebufft und hat mit Ralf Schmidt auch einen sehr erfahrenen Trainer“, meint Gaetani, der früher selbst gegen den TuS auf dem Platz gestanden hat. „Ich habe es nie gemocht, in Platendorf zu spielen. Da wurde einem nichts geschenkt, das war immer eine sehr zweikampfstarke Mannschaft“, erinnert sich Gaetani und fügt an: „Es wird am Sonntag ein hart umkämpftes Spiel.“

MTV Gamsen – VfB Fallersleben. „Wenn wir unsere spielerische und kämpferische Leistung aus dem Hillerse-Spiel mitnehmen, werden wir über kurz oder lang unserer Punkte holen“, ist sich Fallerslebens Trainer Lars Ebeling nach der 3:4-Niederlage gegen einen der Favoriten in der Liga sicher. „Wir müssen gegen Gamsen wieder guten Fußball spielen und unsere individuellen Fehler abstellen“, fährt Ebeling fort.

Die Gastgeber hatten die wegen der Corona-Krise abgebrochene Spielzeit auf dem letzten Tabellenplatz beendet, kurz vor der Absetzung aller Spiele im März dieses Jahres aber noch mit 2:1 in Fallersleben gewonnen. „Wir haben da noch eine kleine Rechnung offen. Ich erwarte, dass wir zeigen wollen, dass das nicht unsere Normalform war“, unterstreicht Ebeling.