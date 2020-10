Ein abgespecktes Programm gibt es am sechsten Spieltag der 1. Fußball-Kreisklasse: Lediglich vier Partien werden am Sonntag angepfiffen. Die Duelle Sport Union Atletico gegen die Reserve des TSV Heiligendorf (5. Dezember, 14 Uhr) und SV Barnstorf II gegen VfB Fallersleben II (6. Dezember, 12 Uhr) wurden verlegt.

In Sandkamp erwartet der heimische SV den SSV Velstove (15 Uhr). Beide Kontrahenten befinden sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte und wollen den Abstand zu den Abstiegsplätzen vergrößern. Die Voraussetzungen bei den Gastgebern sind dafür auf jeden Fall gegeben. „Wir machen zurzeit gutes Training, ich habe in jeder Einheit fast 20 Mann zur Verfügung“, zeigt sich SVS-Trainer Martin Müller vom Eifer seines Teams begeistert.

Die Punkteausbeute passt nicht

Nur in der Punkteausbeute spiegelt sich der hohe Einsatz aktuell noch nicht wider – sechs Zähler aus ebenso vielen Partien sind mindestens ausbaufähig. „Wir hätten viele Spiele gar nicht verlieren müssen. Viele dumme Fehler, mangelnde Chancenverwertung – manchmal haben wir uns einfach auch zu blöd angestellt“, so der Sandkämper.

Am Spielermaterial liegt es laut Müller nicht: „Wir haben wirklich gute Kicker, bekommen es aber im Kollektiv noch nicht immer auf den Platz. Daran arbeiten wir.“ Gegen die Velstover erwartet Müller einen Sieg. „Die Marschroute ist klar: Wir spielen voll auf einen Heimerfolg. Aus den nächsten drei Duellen wollen wir die maximale Punkteausbeute“, macht der SVS-Verantwortliche die Marschrichtung unmissverständlich deutlich.

Top-Spiel steigt in der Nordstadt

In der Nordstadt findet am Sonntag (15 Uhr) das Topspiel VfR Eintracht Nord (Dritter) gegen den SSV Vorsfelde III (Zweiter) statt. Die Gäste sind nach vier ausgetragenen Partien noch ohne Punktverlust und streben nach der perfekten Saison, doch auch der VfR ist gut in die Spielzeit gekommen: Nach fünf Partien (drei Siege, ein Remis, ein Niederlage) gehen die Kreuzheider mit breiter Brust in die Partie gegen den Vorjahresmeister.

„Wir wissen natürlich um die Stärke der Gäste, aber wir haben auch eine gute Truppe zusammen. Wir wollen uns nicht verstecken und mitspielen. Wir haben seit Anfang der Woche zwar mit vielen Erkrankten und Verletzten zu kämpfen, aber zeigen werden wir uns auf jeden Fall“, kündigt VfR-Trainer Giuseppe Cristallo an.

Außerdem spielen: TSV Hehlingen II – ESV Wolfsburg II (13 Uhr), DJK Wolfsburg – MTV Hattorf (15 Uhr).