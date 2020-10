Läuft bei Lupo! Der Fußball-Oberligist setzte sich am Samstag im Auswärtsspiel bei BW Tündern mit 1:0 (0:0) durch und feierte den dritten Sieg in Folge. Der gewünschte Sprung in die Spitzengruppe ist geglückt.

„Mit dieser Mentalität gewinnt man Spiele“, war Lupo-Coach Giampiero Buonocore stolz auf seine Mannschaft. Es lief nicht alles rund – und schon gar nicht der Ball. Das ließen die „katastrophalen Platzverhältnisse“ nicht zu. „Aber wir haben es angenommen und darauf reagiert.“ In der ersten Halbzeit kamen die Gastgeber, die aufgrund eines Rasenpilzes auf ihrem Grün ins benachbarte Weserberglandstadion ausweichen musste, zu keiner einzigen Torchance. Buonocore: „Wir hatten anfangs Probleme. Gegen Ende der Halbzeit wurde es aber deutlich besser.“ In dieser Phase war Lupo am Drücker und drauf und dran, die Führung zu erzielen. Die beste Möglichkeit hatte Rocco Tuccio (35.). Sein Schuss klatschte aber nur an die Latte.

Tuccio musste nach der Pause mit Leistenproblemen in der Kabine bleiben. David Chamorro rutschte dafür aus der Innenverteidigung in die Mittelfeldzentrale vor, und Valeri Schlothauer kam von der Bank ins Abwehrzentrum. „Wir mussten während des Spiels viele personelle Veränderungen in der Defensive vornehmen müssen, aber haben trotzdem nie die Stabilität verloren“, zeigte sich der Trainer sehr zufrieden, dass sein Team auch diese Herausforderung meistern konnte.

Es war so oder so ein sehr reifer Auftritt der Kreuzheider. In der zweiten Halbzeit behielt Lupo das Kommando. Wenn es mal Szenen gab, die nach Fußball aussahen, hatte das Buonocore-Team sie inszeniert. Tündern stand hingegen sehr tief und versuchte es „mit langen Bällen auf gut Glück“. Diese stellten die Lupo-Verteidiger vor keine großen Probleme. Dennoch ließ das erlösende und völlig verdiente 1:0 lange auf sich warten.

In der 81. Minute bediente Elvir Zverotic Andrea Rizzo, der ganz cool blieb und den Ball im Netz versenkte. „Endlich hat er sich mal belohnt“, freute sich Buonocore, über den ersten Saisontreffer seines Torjägers, der bis dato nur mit einigen Assists aufwarten konnte.

Die Schlussphase wurde noch einmal etwas hektisch. Tündern schlug die Bälle bei jeder Gelegenheit lang in den Strafraum. „Doch dafür haben wir Marius, der hat alles abgefangen“, berichtete Buonocore, dass sein Kapitän und Keeper Marius Sauß zur Stelle war, als es auf ihn ankam. Buonocore war sehr glücklich darüber, wie seine Mannschaft die widrigen Bedingungen angenommen hatte. „Damit muss man erstmal klar kommen. Aber Verlierer haben Ausreden, Gewinner finden immer eine Lösung.“ Lupo hat diese Lösung am Samstag gefunden – und deshalb gewonnen.

Lupo: Sauß – Jungk (81. Safronow), Chamorro, Redemann, Taric – Dubiel – Konieczny (81. Hajdari), Tuccio (46. Schlothauer) – Zverotic, Hallmann, Ebot-Etchi (63. Rizzo).

Tor: 0:1 Rizzo (81.).