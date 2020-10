Sparprogramm im hiesigen Jugendfußball: Aufgrund des Ferienstarts befinden sich auch viele Ligen in einer Pause, nur in den Landesligen der B- und C-Junioren gab es Spiele mit Wolfsburger Beteiligung. Dabei bestätigte die U14 des VfL mit zwei deutlichen Siegen ihre Vormachtstellung.

B-Junioren-Landesliga

MTV Wolfenbüttel – SSV Vorsfelde 4:2 (1:1). Tore: 1:0 Avramovic (15.), 1:1, 1:2 Shami (35., 41.), 2:2 Kartal (50., Foulelfmeter), 3:2, 4:2 Tarhan (68., 76.). Auf dem Kunstrasenplatz in Wolfenbüttel ging es hin und her. Die frühe MTV-Führung konnte Vorsfeldes Bilal Shami noch im ersten Durchgang ausgleichen. In Abschnitt 2 erwischten die Gäste dann einen Blitzstart, nur wenige Sekunden brauchte Shami, um seinen zweiten Treffer nachzulegen. Allerdings hatte die SSV-Führung nicht lange Bestand, die Wolfenbütteler steckten nie auf und drehten letztlich die Partie noch zu ihren Gunsten.

C-Junioren-Landesliga

VfL Wolfsburg II/U14 – SV Reislingen/Neuhaus 6:0 (2:0). Tore: 1:0, 6:0 Igwesi (18., 62.), 2:0 Mbassi (34.), 3:0, 5:0 Benedict (37., 60.), 4:0 Anlauf (38.). Zunächst siegte der VfL-Nachwuchs souverän beim Tabellenschlusslicht. Im Derby zeigte sich früh, in welche Richtung es gehen würde. Unmittelbar vor dem Pausenpfiff stellten die VfLer auf 2:0, spätestens nach dem Doppelschlag kurz nach Wiederanpfiff durch Trevor Chibudem Benedict und Lennox Anlauf war die Messe gesungen. In der Schlussphase legten sowohl Benedict als auch Tyrese Joran Igwesi noch einen Treffer nach.

VfL Wolfsburg II/U14 – BVG Wolfenbüttel 8:0 (3:0). Tore: 1:0 Benedict (19.), 2:0, 5:0, 6:0 Mbassi (25., 41., 44.), 3:0 Randazzo (33.), 4:0 Bürger (38.), 7:0 Hensel (47 ), 8:0 Kleinschmidt (59.). Nur zwei Tage nach dem Erfolg gegen Reislingen gelang der Wolfsburger U14 ein weiterer Kantersieg: Auch der BVG waren hoffnungslos unterlegen, erneut war zur Pause alles klar. Im zweiten Spielabschnitt dominierten die Grün-Weißen ebenfalls nach Belieben, Mario Frederic Mbassi gelang sogar ein Dreierpack. Der verdiente Lohn: Nach drei Siegen aus den ersten drei Partien (bei 19:1 Toren) grüßen die Wolfsburger von der Tabellenspitze.

VfB Fallersleben – MTV Wolfenbüttel 2:3 (0:3). Tore: 0:1 Wolf (11.), 0:2, 0:3 Knackstedt (12., 21.), 1:3 Hoseini (65.), 2:3 Mundry (68.). Die Fallersleber verschliefen die Anfangsphase komplett, das Team von VfB-Trainer Gian Piero Lazzara lag nach gut 20 Minuten bereits mit 0:3 zurück. Die beiden Anschlusstreffer in der Schlussphase der Partie fielen einfach zu spät, so dass die Aufholjagd kein Happy End mehr fand.