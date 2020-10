Die letzte verbliebene Viertelfinalbegegnung im Wolfsburger Fußball-Kreispokal steht am Mittwochabend ab 18.45 Uhr auf dem Programm. Kreisligist TSV Wolfsburg empfängt auf dem Kunstrasenplatz des Stadion West den Ligarivalen TSV Ehmen.

Bei ihrem 3:1-Erfolg in der Ligapartie vor zweieinhalb Wochen an gleicher Stelle waren die Gäste aus Ehmen die eindeutig bessere Mannschaft und kamen zu einem verdienten Sieg. Auch fürs Wiedersehen planen die Ehmer ein Erfolgserlebnis ein: ,,Wir wollen ins Halbfinale“, sagt Gästetrainer Toni Renelli unmissverständlich. Nachdem die Ehmer drei englische Wochen hinter sich gebracht haben, will Renelli dem einen oder anderen Spieler eine Pause gönnen.

Der TSV verlor zuletzt zweimal in Folge

Kontrahent TSV tut sich momentan alles andere als leicht. Am zurückliegenden Sonntag gab es gegen den Aufsteiger aus Sülfeld die zweite Niederlage in Folge, nachdem es zum Ligastart drei Siege gegeben hatte. ,,Im Moment läuft es bei uns nicht so richtig. Aber der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Wir werden versuchen, ein gutes Spiel zu machen und eine Runde weiterzukommen“, verspricht Co-Trainer Friedrich Hillebrenner.