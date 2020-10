Young Grizzlys: Zähes Spiel, verdienter 3:1-Sieg

Wolfsburg. Gänsslen und Fricke treffen für die U17 von Wolfsburgs Eishockey-Erstligist, der nah an den Plätzen, die zur Meisterrunde berechtigen, dran ist.

Es läuft bei der U17 der Young Grizzlys: In ihrem einzigen Match am Wochenende hat die Mannschaft von Trainer Christoph Höhenleitner einen ungefährdeten 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)-Heimsieg gegen den Nachwuchs der Dresdner Eislöwen eingefahren. Das zweite Spiel in der DNL Division I Nord fiel den Corona-Regelungen zum Opfer. Weil Berlin ein Hotspot ist, durften die Eisbären Juniors nicht nach Wolfsburg reisen.

An die guten Leistungen aus den Vorwochen konnten die Young Grizzlys nicht ganz anknüpfen, was vor allem der dünnen Personaldecke geschuldet war. Höhenleitner standen nur fünf Verteidiger und nur drei Sturmreihen zur Verfügung. „Es war ein bisschen zäh und nicht auf dem Niveau, das wir zuvor hatten. Aber das soll keine Kritik an den Jungs sein“, sagte der Ex-Profi. Young Grizzlys: Gänsslen trifft doppelt Gegen einen personell besser besetzten Dresdner Kader reichte es trotzdem. Paul Gänsslen stellte in der 13. Minute nach Vorlage von Lukas Fricke auf 1:0, legte per Unterzahltreffer im zweiten Abschnitt nach (24.). Kritisch wurde es auch nicht mehr, als die Eislöwen durch Brian Olbrich im Schlussdrittel noch den Anschluss erzielten (47.), denn nur 22 Sekunden stellte Fricke den alten Abstand wieder her. Höhenleitner: „Von außen hatte ich zu keinem Zeitpunkt den Eindruck, dass die Partie kippen könnte.“ Wolfsburg hält Anschluss an Platz 4 Mit dem dritten Sieg im fünften Spiel halten die Wolfsburger den Anschluss an Platz 4, der zur Meisterrunde berechtigt. Am kommenden Wochenende warten dazu zwei Schlüsselspiele in der Eis-Arena: Zwar kommt der Iserlohner EC als Tabellenführer, doch der Roosters-Nachwuchs hat ganz ähnliche Ergebnisse erzielt wie die Young Grizzlys. „Das wären Spiele auf Augenhöhe“, betont Wolfsburgs Coach. Wären – denn aktuell wagt Höhenleitner noch keine Prognose, ob die Partien wegen der steigenden Corona-Fallzahlen auch stattfinden dürfen. Die U17 kennt das schon mit dem Berlin-Spiel, die U20 der Young Grizzlys erwischte das am Wochenende doppelt, als beide Spiele gegen den EV Duisburg ausfielen.