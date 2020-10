Das ist der erste Härtetest der Saison: Mit dem MTV Großenheidorn gastiert am Samstagabend einer der Oberliga-Titelkandidaten im Eichholz. Die Handballer des MTV Vorsfelde sind jedoch zuversichtlich, eine weiße Heimweste wahren zu können.

Von Druck kann sicher noch nicht die Rede sein, doch stehen die Vorsfelder zweifellos unter Zugzwang. Durch das 31:31-Auswärtsremis beim TV 1887 Stadtoldendorf leistete sich der MTV früh in der Spielzeit den ersten Punktverlust. In Stadtoldendorf kann das passieren, der TV ist ohne Frage ein hartnäckiger Gastgeber. Doch ist es der Vorsfelder Anspruch, Gegner wie diesen zu schlagen. „Wir wussten, dass es in Stadtoldendorf schwer werden würde. Aber wir hatten ganz klar das Ziel, dort zu gewinnen“, sagt MTV-Kapitän Marius Thiele. „Jetzt hat es uns leider erwischt und wir haben einen Zähler abgegeben. Den wollen wir uns zu Hause zurückholen.“

„Blöde Gegentore“

Zurückzuführen ist der Punktverlust vor allem auf Nachlässigkeiten im eigenen Spiel. „Wir waren defensiv phasenweise sehr unachtsam, haben uns blöde Gegentore eingehandelt“, erklärt Thiele. Offensiv nahmen die Vorsfelder unüberlegte Würfe. „Einige Abschlüsse waren nicht gut vorbereitet“, sagt Thiele.

Zwischenzeitliche Zwei-Tore-Führungen nutzten die Gäste nicht, um sich entscheidend abzusetzen. „Wir haben uns selbst um den Lohn unserer Arbeit gebracht, haben den Sieg verdaddelt“, betont Thiele. Am Ende musste der MTV sogar froh sein, immerhin noch den Punkt mitzunehmen. Denn nach 53 Minuten lagen die Vorsfelder 25:28 zurück. Doch der Kampfgeist der Eberstädter stimmte.

„Steigerung notwendig“

Darauf und auf den guten spielerischen Ansätzen könne man aufbauen, versichert der MTV-Kapitän. „Wir haben angedeutet, was wir können. Gleichzeitig wissen wir, dass wir viel mehr Potenzial haben“, erklärt Thiele. Um gegen Großenheidorn erfolgreich sein zu können, werde genau das abgerufen werden müssen. „Eine deutliche Steigerung ist notwendig“, sagt Thiele.

Großenheidorn kommt mit dem Rückenwind eines 38:32-Heimerfolgs gegen die HSG Schaumburg-Nord ins Eichholz. Das Torfestival beeindruckte Thiele. „Das war ein Ausrufezeichen.“ Das Team vom Steinhuder Meer ist nach einer Übergangssaison 2019/20 nun wieder ganz oben auf der Liste der Titelfavoriten. „Söhre, Lehrte und Großenheidorn sind die Topteams“, sagt Thiele. „Das Team hat Spieler mit Zweit- und Drittliga-Erfahrung. Die Mannschaft ist enorm ausgebufft.“ 2018/19 spielte Großenheidorn ein Jahr Regionalliga-Handball, stieg aber als Letzter ab. Nun schickt sich der Verein an, in die 3. Liga zurückzukehren.

Duell mit Ex-Fallersleber

Mit Phil Hornke ging einer der Leistungsträger des VfB Fallersleben nach Großenheidorn. Dort bildet der Rechtsaußen gemeinsam mit Thorben Buhre eine brandgefährliche Flügelzange. „Die beiden sind ganz schwer zu stoppen“, warnt Thiele. „Mit Buhre und Hornke kann Großenheidorn richtig aufs Tempo drücken. Über die erste und zweite Welle sind sie deshalb sehr stark.“

Das Ziel der Vorsfelder: „Wir wollen sie in den Positionsangriff zwingen“, erklärt Thiele. Dann sei ein Heimsieg drin. „Wenn wir Einsatz zeigen und die Zuschauer mitnehmen, haben wir gute Chancen. Mit drei Minuspunkten wollen wir nach drei Spieltagen nicht dastehen.“

MTV Vorsfelde – MTV Großenheidorn,Samstag, 18.30 Uhr, Sporthalle Im Eichholz.