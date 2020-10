Wolfsburg. Gegner Rehden steht dort, wo der VfL Wolfsburg II gerne wäre: Oben in der Tabelle der Fußball-Regionalliga Nord. Wehe, die nächste Pleite folgt!

Die Wende muss dringend her beim VfL Wolfsburg II

Schafft es der VfL Wolfsburg II, nach zuletzt drei Niederlagen in Folge seine Durststrecke zu beenden? Ein richtweisendes Spiel steht in der Fußball-Regionalliga Nord, Staffel Süd, bevor. Die „Jungwölfe“ empfangen am Mittwochabend (Anpfiff 19 Uhr) den BSV Rehden im heimischen AOK-Stadion.

Bei den Wolfsburgern stehen nach sieben Spielen bisher nur neun Punkte auf dem Konto. Schaffen sie es nun nicht, die Kehrtwende einzuleiten, verlieren sie womöglich ganz den Anschluss ans obere Tabellendrittel. Trainer Henning Bürger ist jedenfalls guten Mutes, dass sein Team wieder zurück in die Erfolgsspur findet. „Wir sind äußerst optimistisch gestimmt. Die Pause tat den Spielern, die einige Spiele in den Knochen hatten, wirklich gut“, erklärt er. Akkus wieder aufgeladen? Nach den zuletzt enttäuschenden Auftritten des VfL II hatten die Spieler am vergangenen freien Wochenende Zeit, ein wenig den Kopf freizubekommen. Seit dem Ligabeginn am 18. September hatten die „Jungwölfe“ zuvor sieben Regionalliga-Spiele absolvieren müssen. Ein ziemlich straffes Programm, was der jungen Mannschaft anzumerken war. Die Akkus dürften nun aber wieder aufgeladen sein. „Wir meinen, das eindeutig gesehen zu haben, dass die Mannschaft wieder fitter wirkt. Wir haben relativ wenig trainieren lassen“, berichtet Bürger. Sich jetzt aus der kleinen sportlichen Krise herauszuspielen, wird sicher trotzdem nicht einfach. Die Gäste aus dem Diepholzer Land laufen derweil zu Topform auf. Bereits 14 gesammelte Punkte bedeuten für den BSV aktuell Platz 2 in der Tabelle. Nach einem schwierigem Saisonstart fing sich Rehden und ist nun seit fünf Spielen ungeschlagen. Seine letzten vier Begegnungen endeten sogar allesamt mit einem Sieg. Kompliment für den BSV Dafür gibt es auch vom Wolfsburger Coach ein Kompliment: „Die Rehdener hatten nur zu Beginn ihre Probleme und haben es dann aber sehr gut gemacht. Sie zeichnet aus, dass sie schon lange so zusammenspielen.“ Auf Rückkehrer aus dem Lazarett muss der VfL-Coach weiter warten. „Mit Michele Rizzi und Amir Abdijanovic ist erst in zwei Wochen zu rechnen. Vielleicht schafft es bis dahin auch Jannis Heuer, fit zu werden“, sagt Bürger. Das heißt, dass weiterhin U19-Spieler wie Moses Otuali den Kader auffüllen werden. Statistik spricht für den VfL Ein gutes Omen für den VfL II dürften zumindest die Ergebnisse der Aufeinandertreffen beider Teams aus den Vorjahren sein. Die letzte Niederlage gegen den BSV liegt mittlerweile fast fünf Jahre zurück. VfL Wolfsburg II – BSV Rehden,Mittwoch, 19 Uhr, AOK-Stadion.