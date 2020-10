Erst gab's eine Abfuhr, dann spielte der SV Reislingen-Neuhaus 90 Minuten auf Augenhöhe – ist jetzt der Überraschungscoup dran? Die SVR-Fußballer stehen vor dem dritten Topspiel in Folge. Es geht zu Landesliga-Spitzenreiter TSC Vahdet Braunschweig.

Schwerer hätte das Startprogramm kaum sein können. Innerhalb von 15 Tagen wies der Spielplan für den SVR Duelle mit Kästorf, Vorsfelde und dem TSC Vahdet aus. Reislingen wird also schon nach vier Spielen Bekanntschaft mit allen großen Titelkandidaten gemacht haben. „Der Auftakt ist nicht ohne“, weiß SVR-Trainer Tahar Gritli.

SVR: Erst überfordert, dann mitgehalten – und jetzt?

Gegen Kästorf war seine Mannschaft überfordert (1:6). Reislingen geriet früh in Rückstand und fiel auseinander. Doch der SVR zog die richtigen Lehren. Gegen Vorsfelde hielten die „Bötzel-Kicker“ stark dagegen (1:2). Gritli sah eine deutliche Steigerung. Das macht Mut.

Ist nun die Überraschung möglich? Ist Vahdet schlagbar? Gritli will nicht so weit gehen, darüber zu spekulieren. Doch er sagt: „Wenn wir über 90 Minuten die defensive Ordnung halten, ist es für jeden Gegner schwer, uns zu besiegen.“ Gritlis Plan: „Wir werden wieder versuchen, möglichst lange die Null zu halten und Vahdet zu ärgern.“ Der 44-Jährige nimmt auch seine Offensivspieler in die Pflicht. „Das Hauptaugenmerk liegt auf der Defensive“, betont er.

Gritli rechnet mit offensiven Braunschweigern

Von den Braunschweigern erwartet Gritli einen offensiven Auftritt. „Die werden loslegen wie die Feuerwehr.“ An den ersten drei Spieltagen traf Vahdet zehn Mal und setzte sich an die Tabellenspitze. Das Video des Auswärtserfolgs in Isenbüttel wird Gritli noch mal eingehend studieren und sein Team am Freitag im Detail auf Braunschweig einstellen. Im Vordergrund steht jedoch die eigene Leistung. „Wir schauen auf uns“, sagt der Coach, der einen konzentrierten und disziplinierten Auftritt fordert. „Ich hoffe, wir brauchen weniger Möglichkeiten für ein Tor als gegen Vorsfelde. Da war die Chancenverwertung nicht ideal.“

Ein torgefährlicher Offensivmann wird in Braunschweig allerdings fehlen: Giovanni Milemaci muss aus privaten Gründen passen. „Eins-zu-eins ist Giovanni nicht zu ersetzen“, sagt Gritli. Derweil kehrt Arian Ademi nach seiner Prellung zurück. „Arian hat am Dienstag beschwerdefrei trainiert, ist bereit“, berichtet Gritli.

Friedrich: Trainieren in Magdeburg, spielen für Reislingen

Eine Lösung hat sich für Lucas Friedrich gefunden. Der Stürmer wird fortan die ersten beiden wöchentlichen SVR-Trainings verpassen. Friedrich hat ein Studium in Magdeburg begonnen, kehrt erst freitags nach Wolfsburg zurück. Ihm würden zwei Einheiten fehlen. Doch Friedrich vereinbarte mit Preußen Magdeburg, dass er als Gastspieler mittrainieren darf. „So steht er am Freitag voll im Saft. Es ist super, dass Preußen Magdeburg das anbietet“, erklärt Gritli.

TSC Vahdet Braunschweig – SV Reislingen-Neuhaus, Sonntag, 14.30 Uhr, auf dem Platz des SV Olympia Braunschweig.