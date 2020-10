Ratlose Gesichter beim SSV Neuhaus

Deutliche Pleite: Das Regionalliga-Duell zwischen dem SSV Neuhaus und dem SV Friedrichsgabe verlief so gar nicht nach den Vorstellungen der Gastgeberinnen. Die Neuhäuserinnen wurden von den Gästen aus Schleswig-Holstein beinahe überrannt. Nach zwölf Einzeln und einem Endergebnis von 10:2 gingen die Tischtennis-Spielerinnen aus Friedrichsgabe zufrieden auf die Heimreise. Zurück blieben ratlose Gesichter.

Trainer Frank Baberowski erklärte das Geschehene: „Die Mädels haben gegen eine superstarke Mannschaft verloren und sind ehrlicherweise chancenlos gewesen. Friedrichsgabe hat völlig verdient gewonnen. So wie sich dieses Team präsentiert hat, ist es für mich absoluter Aufstiegsfavorit.“

Schon der Start war schwierig

Nach der dreiwöchigen Spielpause kam der SSV nicht gut aus den Startblöcken. Die Soloauftritte von Ekaterina Buka, Linda Kleemiß und Lisa Krödel gingen zügig und ohne viel Aufsehen an die Gegnerinnen. Kapitänin Sarah Nitsch wollte den viel zu schnellen 0:3-Rückstand wettmachen und kämpfte über fünf spannende Sätze um den ersten Zähler für ihr Team. Doch sie unterlag im entscheidenden Durchgang mit 8:11 gegen Ariane Liedmeier.

Im Anschluss holte SSV-Spitzenspielerin Buka ihren ersten und letztlich auch einzigen Zähler gegen Miriam Ludwig, während Kleemiß und Krödel auch im zweiten Anlauf gegen Anna Schüler und Liedmeier erfolglos blieben. Nitsch zeigte wiederholt eine gute Leistung gegen die starke Anastasilia Efimova, die nach vier Sätzen den nächsten Punkt einsackte. Krödel gewann in der Folge zwar das Duell gegen Ludwig, musste aber weitere drei Spiele, die über die volle Distanz gingen, mit ansehen.

Baberowski kann mit der Niederlage leben

Den Neuhäuserinnen fehlte es schließlich auch an Glück. Die letzten drei Einzel gingen alle im Entscheidungsdurchgang an die Gäste. Sowohl Buka als auch Nitsch fehlten am Ende lediglich zwei Punkte zum Spielgewinn. „Topleistung von Sarah. Schade dass sie zweimal im fünften Satz verloren hat. Eka hat leider nicht gezündet. Da war noch Luft nach oben. Vielleicht war die Spielpause etwas zu lang“, sagt Baberowski.

Während sich die Gäste nach ihren Erfolgen in Watenbüttel und Neuhaus an die Tabellenspitze setzten, bleibt der Coach entspannt: „Wir können mit der Niederlage leben, weil Friedrichsgabe einfach besser war und wir mit Platz 5 momentan gut dastehen.“

Punkte SSV Neuhaus: Buka, Krödel.