Klappt's im zweiten Versuch? Der TSV Sülfeld (links) will im Rückspiel gegen Ehmen vieles besser machen.

Wolfsburg. In der Fußball-Kreisliga Wolfsburg stehen die Rückspiele des ersten Spieltags an. Der TSV Sülfeld empfängt den TSV Ehmen.

Der TSV Sülfeld will den zweiten Versuch nutzen

Wegen des Corona-Verdachts bei einem Gästespieler wurde die Partie des ESV Wolfsburg gegen den TV Jahn Wolfsburg vorsorglich abgesagt. Geplant sind fünf weitere Begegnungen in der Fußball-Kreisliga. Dabei handelt es sich bereits um die Rückspiele des ersten Spieltags.

TSG Mörse II – TSV Wolfsburg (So., 11.30 Uhr, Herzbergstadion). Nach dem unerwartet klaren 5:2-Sieg am Sonntag beim TV Jahn will Aufsteiger Mörse nachlegen. ,,Die Gäste sind eine Spitzenmannschaft. Aber wenn meine Spieler einen guten Tag erwischen, ist vieles möglich“, hofft TSG-Trainer Irvan Vokshi auf einen weiteren Erfolg. Mörses Reserve hat mittlerweile sechs Punkte auf dem Konto.

TSV Heiligendorf – SV Reislingen-Neuhaus II (So., 14 Uhr). ,,Wenn gespielt werden kann, wollen wir uns natürlich für die klare Niederlage aus dem Hinspiel revanchieren. Ich hoffe, dass ich eine ordentliche Mannschaft auf den Platz bekomme. Mal sehen, wer uns am Sonntag zur Verfügung steht“, sagt TSV-Trainer Klaus Görtner und fügt hinzu: ,,Wir spielen jeden Sonntag mit einer anderen Aufstellung. Trotzdem glaube ich, dass wir ein gutes Spiel hinkriegen.“

SSV Vorsfelde II – Rot-Weiß Wolfsburg (So., 14 Uhr). Im Hinspiel hatte es einen klaren 10:1-Erfolg der Tabellenführer Vorsfelde gegeben. ,,Wir wollen auf jeden Fall die nächsten drei Punkte holen und an der Spitze bleiben“, ist die Zielsetzung des SSV-Trainers. ,,Personell sieht es gut bei uns aus. Im Moment ist ein ziemlicher Konkurrenzkampf im Gange“, ergänzt Leon Schroder.

TSV Sülfeld – TSV Ehmen (So., 14 Uhr). Im ersten Saisonspiel musste Aufsteiger Sülfeld gleich beim Meisterschaftsfavoriten antreten. Damals setzte es trotz guter Leistung eine 0:3-Niederlage. Mittlerweile ist die Heimelf in der Liga angekommen. Mit elf Punkten belegt die Mannschaft von Peter Dohmes einen Platz im Mittelfeldplatz. ,,Wir wollen an die guten Leistungen aus den vergangenen Wochen anknüpfen und den Gästen Paroli bieten“, verspricht der Sülfelder Trainer.

Sport Union Wolfsburg – FSG Neindorf/Almke (So., 14 Uhr, Sportanlage Eichholz). Mouldi Balti beklagt trotz einiger Neuzugänge die personelle Situation bei seiner Mannschaft. ,,Wir haben nach wie vor viele verletzte Spieler. Zudem haben uns einige Akteure verlassen, denen von anderen Vereinen Arbeitsplätze versprochen worden sind. Da können wir nicht mithalten“, so der erste Vorsitzende der Sport Union. Balti hofft, dass die Zeit der hohen Niederlagen vorbei ist.