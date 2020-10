Reserve des VfB Fallersleben hat große Sorgen

In einem Nachholspiel der 1. Fußball-Kreisklasse feierte Gastgeber VfR Eintracht Nord einen 7:1 (6:0)-Erfolg gegen den MTV Hattorf. Die Kreuzheider bleiben damit dem Spitzenduo auf den Fersen, der bislang starke Aufsteiger aus Hattorf erhielt hingegen einen schmerzhaften Dämpfer.

Zwischen der 29. und 39. Minute rappelte es richtig: Fast jeder Schuss war ein Treffer, die Gastgeber langten gleich fünffach hin. „Die erste Halbzeit war von uns in allen Bereichen sehr stark. Nach der Pause ist uns dann etwas die Ruhe verloren gegangen, die Gäste kamen auch aggressiver aus der Kabine“, berichtete ein sehr zufriedener VfR-Coach Giuseppe Cristallo.

Tore: 1:0, 4:0, 6:0 Giovanni de Nicolo (7., 34., 39.), 2:0 Schüler (29.), 3:0 Koch (31.), 5:0 Rizzo (37.), 6:1 Eigentor Hencke (69.), 7:1 Francesco de Nicolo (84.).

Der nächste Spieltag steht bereits in den Startlöchern. Sind die Duelle am Wochenende die vorerst letzten vor einer Corona-Zwangspause? Für Schlusslicht Sport Union Atletico käme eine Pause wahrscheinlich nicht allzu unpassend. Nach gut zwei Monaten wartet der Aufsteiger noch auf die ersten Punkte. Auch die Trennung von Ex-Trainer Alphan Adagide hatte für die Unioner noch nicht den erhofften Effekt, ein Erfolgserlebnis steht weiter aus. Gegner am Sonntag (14 Uhr) ist die DJK Wolfsburg, die selbst mit einem Sieg einen großen Schritt Richtung gesichertes Tabellenmittelfeld machen will.

Die Reserve des VfB Fallersleben hat im Vergleich bislang die wenigsten Partien aller Teams absolviert, steht dennoch auf einem guten fünften Platz. Am Sonntag (13 Uhr) kommt die Zweitvertretung des ESV Wolfsburg. „Leider stehen mir mehr als die Hälfte meiner Spieler nicht zur Verfügung. Wir wollen aber dennoch unbedingt mit einem Sieg in die Pause gehen und spielen auf drei Punkte. Wir werden schon eine schlagkräftige Truppe auf den Platz bekommen“, so VfB-Coach Thomas Wagner vor dem Duell.

Außerdem spielen: SSV Vorsfelde III – TSV Heiligendorf II (Samstag, 17 Uhr), MTV Hattorf – SV Barnstorf II, SSV Velstove – TSV Hehlingen II (alle Sonntag, 13 Uhr), SV Sandkamp – VfR Eintracht Nord (beide Sonntag, 14 Uhr).

