Trainerausbildung des Fußballkreises künftig für jedermann

Wolfsburg. Auch in schwierigen Zeiten arbeitet der Fußballkreis Wolfsburg an Neuerungen. Hier kommen News zum E-Football und zur Aus- und Weiterbildung.

Auch wenn das Spiel auf dem Rasen durch Corona schon wieder ausgesetzt ist, treibt der Fußballkreis Wolfsburg seine Planungen und Projekte voran. Drei davon stellten Vorsitzender Stefan Pinelli und seine Mitstreiter nun vor: eine Initiative für Mädchenfußball, die Pläne für die kommenden E-Football-Veranstaltungen und neue Aus- und Weiterbildungskonzepte zum Thema Trainingsarbeit in den Vereinen.

Sollte Corona den Fußball wieder länger zum Erliegen bringen, kommen die Angebote für die Fans des Videokonsolen-Fußballspiels gerade recht. Mehmet Akyol als E-Football-Beauftragter des Kreises macht Werbung für den am 13. Dezember im Hotel Courtyard by Marriott als Offline-Turnier geplanten 2. Kreispokal. Falls es die Pandemie-Lage zulässt, sollen dort 20 Zweier-Teams antreten. Bedingung: Ein Spieler des Teams muss Mitglied in einem Wolfsburger Fußballverein sein. Gespielt wird auf der Playstation 4 im 90er-Modus, Anmeldeschluss ist der 2. Dezember (DFB-net-Postfach). „Wenn wir es nicht vor Ort austragen dürfen, findet das Turnier online statt“, sagt Akyol.

Der Liga-Spielbetrieb folgt dann in der Winterpause ohnehin als Online-Variante. Die genauen Termine werden noch bekanntgegeben.

Neuigkeiten gibt es auch aus dem Lehrausschuss. Dessen Vorsitzender Olcay Irek stellt die neuen Ausbildungsformate vor, nachdem Corona seit dem Frühjahr die althergebrachte Trainerschulung durcheinandergewirbelt hatte. Um die C-Lizenz zu erwerben, verzichtet der Kreis auf Präsenztreffen zur Theorie-Arbeit. Stattdessen sollen sich die Teilnehmer theoretisches Wissen zu Hause erarbeiten und bekommen dazu auf digitalem Wege Lernmaterial. „Erst zur Praxisarbeit treffen wir uns dann wieder auf dem Platz“, sagt Irek. Dazu werden Kurse auch für Lizenzverlängerungen künftig als Kurzschulungen angeboten und für alle Interessenten (Mindestalter 16 Jahre) geöffnet, die sich Themen herauspicken können. Die Schulungen sollen montags von 18 bis 22 Uhr im Stadion West stattfinden und sollten am 9. November beginnen. Das hat Corona nun verhindert. Wann es losgehen kann, ist vorerst offen.