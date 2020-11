Tolle Geste: EHC bedankt sich bei Ex-Klubchef Schumacher

Da war Rainer Schumacher sichtlich gerührt. Unter einem Vorwand lockte ihn seine Ehefrau Ursula Ende vergangener Woche in die Eis-Arena. Dort erwartete den kürzlich aus gesundheitlichen Gründen aus dem Amt geschiedenen langjährigen Vorsitzenden des Eishockey-Stammvereins EHC Grizzlys Adams Wolfsburg eine kleine Klubdelegation anlässlich des Nachwuchstrainings, um ihn trotz Corona wenigstens im Rahmen des Möglichen würdig zu verabschieden.

„Es war das Mindeste, was wir tun konnten, um Rainer für sein langjähriges Wirken im Verein zu danken“, teilte 2. Vorsitzender Frank Berkeczi mit. Schumachers Nachfolger Frank Müller sagte anerkennend: „Vieles war im Verein nur möglich, weil Rainer in seiner Doppelfunktion als 1. Vorsitzender des e.V. und als Geschäftsführer der Profimannschaft nie die Entwicklung des Nachwuchses außer Acht gelassen hat. Wir werden hoffentlich noch lange von dem profitieren, was dank Rainer erreicht wurde.“

„Sehr darüber gefreut“

Daniel Galonska, hauptamtlicher Trainer der Young Grizzlys, startete eine Sammelaktion im Klub, um Schumacher ein Abschiedsgeschenk zu bereiten. Stolze 1000 Euro für einen Reisegutschein für ihn und seine Gattin kamen zusammen, mit dem die Mitglieder Schumachers weitere Genesung fördern wollen. „Das war eine große Überraschung für mich, und ich habe mich sehr darüber gefreut, dass alle an mich gedacht haben“, sagte er ergriffen von der tollen Geste.