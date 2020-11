Scoccimarro startet bei der Judo-EM in Prag

Seit Februar hat Giovanna Scoccimarro, Top-Judo-Kämpferin des MTV Vorsfelde, keinen Wettkampf mehr bestritten. Die Corona-Pandemie und die geltenden Kontaktbeschränkungen wirbelten den Terminkalender der 23-Jährigen gehörig durcheinander. Aber inmitten des zweiten Lockdowns in Deutschland und bei steigenden Infektionszahlen versucht Scoccimarro nun den Neustart – bei der Europameisterschaft in Tschechien.

Ihr Ticket für die Olympischen Spiele 2021 in Tokio/Japan hat die Vorsfelderin bereits so gut wie in der Tasche. Deshalb trafen sie die Turnierausfälle der vergangenen Monate nicht so hart wie ihre Konkurrenten, die noch Punkte hätten sammeln müssen. Am 27. August hatte Scoccimarro eigentlich bei einem Länderkampf in Wien antreten sollen. Aufgrund der steigenden Corona-Zahlen in Österreich hatte sie ihre Teilnahme allerdings kurzfristig abgesagt.

400 Teilnehmer werden in Prag erwartet

„Wäre dieser Ländervergleich einige Wochen eher gekommen, als das Infektionsgeschehen geringer war, hätte ich wahrscheinlich zugesagt“, hatte das MTV-Ass damals erklärt. Umso verwunderlicher ist auf den ersten Blick ihre Zusage für die EM, die vom 19. bis 21. November in der tschechischen Hauptstadt Prag stattfindet, wo die Pandemie bereits außer Kontrolle zu sein scheint. 400 Teilnehmer aus 42 Nationen haben ihr Kommen für die kontinentalen Titelkämpfe trotz der Umstände zugesagt.

Der Deutsche Judo-Bund (DJB) entsendet neun Männer und neun Frauen nach Prag – darunter Scoccimarro, die sich auf einem Lehrgang in Kienbaum vorbereitete. Die Europäische Judo-Union (EJU) sieht sich mit einem umfassenden Hygienekonzept gut präpariert. Die Athleten sollen engmaschig auf das Virus getestet werden. „Die EJU-Experten und das Task-Force-Team sind zusammen mit dem tschechischen Judo-Verband bereit, die Sicherheit der Teilnehmer zu gewährleisten“, sagte EJU-Präsident Sergey Soloveychik.

Sportdirektor Goebel verteidigt die Entscheidung

Dennoch ist die Entscheidung, deutsche Athleten nach Prag zu entsenden, nicht unumstritten. Ruben Goebel, Sportdirektor des DJB, verteidigt sie aber. „Zum einen sind die Qualifikations-Punkte für Olympia schon sehr wichtig, zum anderen müssen wir uns einfach daran gewöhnen, wie so ein Wettkampf unter Corona-Bedingungen abläuft“, erklärte er. Anderenfalls sei es schwierig, mit Blick auf Tokio 2021 die nötige Wettkampfhärte zu bekommen.

Scoccimarro geht als Weltranglistenneunte in ihrer Gewichtsklasse bis 70 Kilogramm an den Start. Auf wen sie als erstes trifft, ist noch nicht raus. Die Europameisterschaft startet am 19. November, die Vorsfelderin wird einen Tag später in das Wettkampfgeschehen in Prag eingreifen.