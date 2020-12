Diese Nachricht kam etwas überraschend. Für die Oberliga-Fußballer von Lupo Martini Wolfsburg war es allerdings eine freudige Überraschung. Die Rückrunde in der brachliegenden Fußball-Oberliga wird abgebrochen – so möchte es der Verbandsspielausschuss.

In einem Schreiben an die Oberliga-Mannschaften erklärte der Spielausschuss, dass auf die Rückrunde verzichtet werden solle. Stattdessen soll es dann, wenn alle Teams die Hinrunde beendet haben, direkt weiter mit den Auf- und Abstiegsrunden gehen. Anders als vor der Saison festgelegt qualifizieren sich jedoch nur noch die ersten drei Teams (geplant waren fünf) der beiden Oberliga-Staffeln für die Aufstiegsrunde. Die Absteiger werden in zwei Staffeln mit jeweils sieben Mannschaften ermittelt. Eine weitere Änderung am ursprünglichen Modus: Die in der Hinrunde erzielten Punkte und Tore werden komplett mitgenommen. Heißt: Lupo Martini ginge also mit 13 Punkten in die Aufstiegsrunde. Das Wichtigste sei jedoch, „dass wir den Klassenerhalt dann schon sicher haben. Das war mein persönliches Ziel“, gibt Lupos Sportlicher Leiter Lennart Gutsche zu Protokoll.

Der MTV Gifhorn (4.) ist über die Pläne des NFV nicht begeistert. Gutsche zeigt Verständnis. „Wir würden auch so reagieren.“ Aber aus neutraler Sicht sei das Vorhaben des Verbands gut begründet. „Eine Aufstiegsrunde mit sechs Mannschaften benötigt zehn Spieltage und kann termingerecht beendet werden“, heißt es im Schreiben des NFV. Der Teilnehmer für die Relegation wäre rechtzeitig ermittelt. Da es keine Abstiegsrelegation geben wird, könnten die Abstiegsrunden mit 14 Spieltagen bis Ende Juni ausgespielt werden.