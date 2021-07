VfL Wolfsburg mit Neuzugang, aber auch großen Sorgen

Die eine Baustelle haben die Verantwortlichen des Drittligisten VfL Wolfsburg geschlossen, eine andere hat sich derweil aufgetan. Edyta Kuczynska wird Cindy Degen als Spielmacherin der VfL-Handballerinnen ersetzen, sie war bereits Bestandteil des Zweitliga-Teams. Ungewiss ist, wie Wolfsburgs Planer damit umgehen, dass ihre Heim-Halle vom Deutschen Handball-Bund nicht als Spielort abgenommen wurde.

Lange dauerte die Suche nach einem Ersatz für die schwangere Rückraumspielerin Degen nicht. Über die ehemalige VfL-Spielerin Eszter Tauker entstand der Kontakt zu einer weiteren Ex-Wolfsburgerin, einer sehr prominenten: Kuczynska, eine der Spielerinnen, die für den VfL in der 2. Bundesliga auf Torejagd gingen – damals mit dem Nachnamen Chudzik. Nach dem Rückzug der Wolfsburgerinnen aus dem Profi-Geschäft war Kuczynska als Trainerin aktiv. Aber wirklich Fuß fassen konnte sie nicht – auch aus beruflichen Gründen.

Nun ist sie fest zurück in Wolfsburg und bereit, noch mal anzugreifen. Wolfsburgs Coach Oliver Bült spricht von einem Glücksfall. „Wir sind sehr froh, dass Edyta zu uns gekommen ist.“ Seit zwei Wochen ist die Polin nun beim VfL im Training und Bült ist begeistert. „Sie spielt, als hätte sie nie pausiert. Edyta hat eine tolle Übersicht, spielt sehr saubere Pässe und führt die Mannschaft bereits.“

VfL Wolfsburg setzt auf Kuczynska

Der Trainer will der 36-Jährigen viel Verantwortung übertragen, auch wenn sie neu im Team ist. Kuczynska soll offensiv das Spiel von der Rückraummitte aus lenken und defensiv den Block koordinieren – ähnlich wie es in der jüngeren Vergangenheit Kira Behne-Wiswe getan hat. „Edyta kann unsere Abwehrchefin werden“, sagt Bült. „Ihre Erfahrung wird uns sehr helfen, von ihr werden die jungen Spielerinnen viel lernen.“ Wenn dann irgendwann noch Degen zurückkehrt, muss sich der VfL im Spielzentrum auch in der 3. Liga nicht verstecken.

Noch ist der Respekt vor der neuen Spielklasse aber hoch. „Wir wissen, dass wir als erster Absteiger gehandelt werden. Die Aufsteiger hatten es alle schwer in den vergangenen Jahren“, erklärt Bült. Nun droht auch noch ein Start, der eher entmutigt als Selbstvertrauen schafft. Denn mit Zweitliga-Absteiger SG 09 Kirchhof und dem TV Hannover-Badenstedt-Vinnhorst haben die Wolfsburgerinnen ein schweres Auftaktprogramm erhalten. „Wir sind schon in einer Hammer-Staffel und haben dann auch noch einen sehr undankbaren Start“, sagt Bült.

Bült will Erfahrung sammeln

Nur gut, dass kein Druck besteht, die Verantwortlichen das Sportliche entspannt sehen. Im Vordergrund steht in der kommenden Spielzeit, Erfahrungen zu sammeln – auf und abseits des Feldes. „Wir schauen ganz genau, was die anderen Vereine machen“, betont Bült. „Wie stellen sich Drittliga-Teams in den sozialen Netzwerken dar, wie trainieren sie, wie arbeiten die Betreuer? Wir nehmen alle Eindrücke auf.“

Der VfL will lernen und seine Strukturen anpassen, sie auf Drittliga-Niveau hieven. „Andere Vereine halten Pressekonferenzen ab, betreiben aufwändige Videoanalysen und haben eigene Krafträume. Da wollen wir auch hin“, sagt Bült.

BBS-Halle ist zu klein

Ein erster Schritt wäre es, eine geeignete Halle zu finden. Denn seit Kurzem ist klar: In der Halle der BBS, seit Jahren Heimspielstätte des VfL, wird nicht gespielt werden können. Das Spielfeld ist um zehn Zentimeter zu klein. In Wolfsburg hatte man darauf gehofft, eine Ausnahmeregelung vom DHB zu erhalten und die Heimspiele weiterhin in der Tischlerstraße austragen zu können. Doch der Verband nimmt es sehr genau. „Das ist vollkommen korrekt vom DHB, nur ärgerlich für uns“, sagt Bült. „Wir haben jahrelang von unserer Heimstärke gelebt, in der Tischlerstraße haben wir den Großteil unserer Siege eingefahren.“

Was nun? Die Stadt schlug einen Umzug in die FBZ-Halle in Westhagen vor. Für Bült allenfalls eine Notlösung. „Dort haben wir mal zwei Wochen trainieren müssen, was uns gereicht hat“, sagt der Trainer. „Die Halle ist schrecklich.“ Von den Lichtverhältnissen bis hin zum Fassungsvermögen und der Parkplatzsituation – nichts passt. „Wir wollen eine Halle mit Wohlfühlfaktor, wir suchen ein neues Wohnzimmer“, sagt Bült.

Testspiel gegen HC Leipzig?

Die Wolfsburger arbeiten an einer Lösung. Doch noch ist offen, ob sie eine finden. Fest steht hingegen die kurzfristige Planung. Am Freitag geht’s für die VfL-Handballerinnen ins Trainingslager nach Hermannsburg, nahe Bergen, wo Bült zu Hause ist. Der Coach hat seinem Team eine Halle buchen können, dort soll die Defensivarbeit geübt werden. Ein Testspiel hätte auch stattfinden sollen. Aber es ließ sich kein Gegner finden. „Die Suche ist allgemein schwierig derzeit“, berichtet Bült.

Der Coach plant, in den kommenden Wochen vor allem im Osten Tests zu spielen. „Wir stehen im Kontakt mit Vereinen wie dem HC Leipzig.“ Spruchreif ist noch nichts. Das gilt sowohl für die Testspiel- als auch die Hallenfrage – und Kaderplanung. Denn womöglich passiert da noch etwas. Die VfL-Verantwortlichen führen Gespräche.

