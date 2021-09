1:1 – Lupo II sammelt in „Eichhörnchen“-Manier Punkte

Die Reserve von Lupo Martini (in Blau Giovanni Manfre) holte gegen den TSV Hehlingen (rechts Jan Biller) zum dritten Mal in Folge einen Zähler.

Wolfsburg. Das 1:1 gegen den TSV Hehlingen, es war bereits das dritte Remis in Folge für die Bezirksliga-Fußballer von Lupo Martini II in der Staffel 1 C.