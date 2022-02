Leichtathletik-DM Deniz Almas will sich den Hallen-Titel zurückschnappen

Deniz Almas kürte sich 2020 in Leipzig zum deutschen Hallen-Meister über 60 Meter. Nur zu gerne möchte der Sprinter des VfL Wolfsburg diesen Erfolg am Samstagabend wiederholen.

Wolfsburg. Der Topsprinter des VfL Wolfsburg ist am Samstag bei den deutschen Hallen-Meisterschaften der Leichtathletik in Leipzig am Start – und hat Großes vor.