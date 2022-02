Nach langer Durststrecke: Bauer-Elf siegt endlich wieder

Wolfsburg. Mit einem 1:0-Sieg gegen Eimsbüttel haben die U19-Fußballer des VfL Wolfsburg ihre Talfahrt in der Bundesliga vorerst gebremst.

Aufatmen bei den U19-Fußballern des VfL Wolfsburg: Fast vier Monate lang fuhren die Grün-Weißen keinen Bundesliga-Sieg ein, nun klappte es am Wochenende beim 1:0 (0:0)-Erfolg gegen den Eimsbütteler TV. Die U17 der Wolfsburger erkämpfte sich ein 1:1 (1:0)-Remis gegen RB Leipzig.

A-Junioren-Bundesliga

„Die Erleichterung war heute riesengroß, vor allem bei den Jungs“, erklärte Daniel Bauer, Cheftrainer der VfL-U19, nach dem 1:0-Sieg über den Eimsbütteler TV. Der zuvor letzte Pflichtspielerfolg datierte vom 30. Oktober, der VfL gewann 3:1 bei Carl Zeiss Jena.

Im AOK-Stadion entwickelte sich ein intensives Spiel. Der VfL hatte zwar deutlich mehr Spielanteile, Chancen blieben jedoch auf beiden Seiten Mangelware. Lukas Ambros setzte in der 6. Minute einen Freistoß auf die Latte, es war die größte Möglichkeit in Halbzeit 1.

Die Partie blieb auch im zweiten Durchgang umkämpft, Fouls und Nickligkeiten störten den Spielfluss. Passend zum Spielverlauf entschied eine Standardsituation das Duell: Eine Ecke von Ambros verwertete der eingewechselte Dino Nuhanovic volley und traf zum 1:0-Sieg für den VfL (73.). „Die Jungs haben sich das heute mit einer richtig guten Teamleistung verdient“, resümierte Bauer, der den Kampf seines Teams, lobte aber auch befand: „Fußballerisch war das noch nicht das Top-Niveau, aber heute ist erst einmal viel Druck von der Mannschaft gefallen.“

VfL: Schulze — Lange, Bastin, McNulty — Amoako — Pinto (59. Boateng), Herrmann, Ambros, Wagbe — Mazzone (60. Nuhanovic), Busch (90. Heller)

Tor: 1:0 Nuhanovic (73.)

B-Junioren-Bundesliga

Die U17 des VfL musste erstmals in diesem Jahr einen Punktverlust hinnehmen. In einer Partie auf hohem fußballerischen Niveau erkämpften sich die Grün-Weißen ein 1:1 gegen RB Leipzig. Die Gäste aus Sachsen überzeugten mit dem für Leipziger Mannschaften typischen Gegenpressing, kamen in der ersten halben Stunde zu einigen Chancen.

Eine Sache fehlte den Leipzigern jedoch – die Effizienz vor dem Tor. Anders der VfL, der gleich die erste Chance nutzte: Leonard Köhler steckte auf Oliwier Bosacki durch, der vor dem RB-Tor eiskalt blieb und zum 1:0 für die Elf von Coach Daniel Kaiser einschob (33.).

Nach dem Seitenwechsel erhöhte RB die Schlagzahl und belohnte sich für den Aufwand: Brian Onyegbule vollendete einen Konter und traf zum verdienten Ausgleich (57.). Es entwickelte sich eine Schlussphase mit Chancen auf beiden Seiten, jedoch konnte keines der Teams die Partie für sich entscheiden. „Leipzig ist heute klar besser gewesen“, bewertete Kaiser, manchmal hole man sich Punkte auch über die mentale Stärke.

VfL: Kirchmayr — Östergaard, Odogu, Jasinski, Braun — Bröger (41. Aslanidis), Köhler, Berkemer — Costa (71. Marmullaku), Brkic (54. Klautzsch), Bosacki

Tore: 1:0 Bosacki (33.), 1:1 Onyegbule (57.).

