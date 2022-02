5:1 – die Damen des TV Jahn lassen nichts anbrennen

Wolfsburg. Tennis: Das Damen-Team des TV Jahn Wolfsburg steuert weiter unbeirrt in Richtung Vizemeisterschaft.

Sie ebnete im Eiltempo den Weg zum 5:1-Sieg: Lisa Alaimo brachte den TV Jahn in Führung.

Jetzt haben sie den Fuß in der Tür zur Vizemeisterschaft. Die Tennis-Spielerinnen des TV Jahn Wolfsburg fuhren gegen den Bremer TC ihren dritten Sieg in Serie ein und festigten Oberliga-Rang 2. Gegen das Ligaschlusslicht hatten die Wolfsburgerinnen keine Mühe, mit 5:1 setzten sie sich in eigener Halle durch.

Dass der TV Jahn einen derart ungefährdeten Heimsieg einfahren würde, war nach der ersten Spielrunde nicht absehbar. Zwar hatte Wolfsburgs Mannschaftsführerin Lisa Alaimo vorgelegt und an Position 4 im Eiltempo einen 6:0, 6:1-Sieg erzielt. Doch strauchelte Jahns Nummer 2: Martina Behnsen unterlag bei ihrem ersten Oberliga-Einsatz in der laufenden Saison mit 3:6, 1:6. „Es war einfach nicht ihr Tag“, sagte Wolfsburgs Cheftrainer Milan Pesicka.

Ganz anders präsentierten sich aber ihre Teamkolleginnen. Laura Pesickova traf im Topspiel des Tages auf die nur unwesentlich schwächer eingestufte Sarah Granz. Die Bremerin wird mit der Leistungsklasse 1,8 geführt, Pesickova mit 1,7. Doch so eng war das Match nicht. Die Wolfsburgerin dominierte klar, bestimmte jederzeit das Geschehen. „Laura war die bessere Spielerin“, sagte der Jahn-Coach. Für Pesickova war das 6:1, 6:3 gegen Granz der vierte Matchgewinn im vierten Einzel. Jahns Nummer 1 geht mit einer makellosen Bilanz in den letzten Spieltag; sie könnte die perfekte Saison spielen!

Etwas holpriger ging es in diesem Winter für Emilie Gaus zu. Das Jahn-Talent hatte es zuvor schwer gehabt an Position 2 und Lehrgeld gezahlt. „Emilie hatte sehr starke Gegnerinnen“, meinte Pesicka. Gegen Bremen war Gaus an die dritte Position gerückt und war sofort erfolgreich. Das 6:0, 6:2 gegen eine nach Leistungsklassen nur etwas schwächere Kontrahentin habe Gaus gutgetan, betonte der Jahn-Coach. „Emilie war bisher unser Pechvogel. Der Sieg war wichtig für den Kopf“, erklärte Pesicka.

Der 3:1-Zwischenstand bedeutete, dass noch ein Doppel zum Sieg fehlte. Der TV Jahn entschied sich für die sichere Variante, ging auf 4:2 anstatt auf 5:1. Den noch fehlenden Zähler sollten Pesickova/Alaimo im zweiten Doppel einfahren. „Die beiden sind so erfahren, dass sie den vierten Punkt holen“, sagte Pesicka. Das Duo erfüllte die Erwartungen. Souverän mit 6:0, 6:2 gewannen die Wolfsburgerinnen. Der Heimsieg war geschafft.

Zur Überraschung aller legten Behnsen/Gaus nach und krönten den erfolgreichen Tag. Das 6:2, 7:5 im ersten Doppel war umso erstaunlicher, weil die Jahn-Paarung nicht eingespielt ist. Doch es passte zwischen Behnsen und Gaus. „Martina und Emilie haben klasse harmoniert“, lobte Pesicka. „Den Sieg hatten wir nicht eingeplant. Umso mehr haben wir uns gefreut.“

Gegen den HTV Hannover II reicht am kommenden Sonntag schon ein Remis, um die Vizemeisterschaft zu sichern und sich die Möglichkeit eines Nachrücker-Aufstiegs zu wahren. „Platz 2 wäre ein toller Saisonabschluss“, betonte Pesicka.

