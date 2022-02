2. Frauenfußball-Bundesliga VfL-II-Frauen erkämpfen Punkt in Leipzig

Dieses Torlos-Spiel macht Mut für die Rückrunde: Die abstiegsbedrohten Fußballerinnen des VfL Wolfsburg II haben zum Auftakt in die zweite Zweitliga-Halbserie ein 0:0 bei Topteam RB Leipzig erkämpft. Und die Mannschaft von U20-Trainer Steffen Beck hatte sogar die Chance auf mehr.

Franziska Libske vergab die Riesenmöglichkeit auf ein VfL-Tor, als sie frei vor der Leipziger Keeperin das kurze Eck anvisierte, aber nur den Innenpfosten traf (68.). „Es war sogar mehr drin“, befand Beck mit Blick auf diese Szene. Auch in Durchgang 1 hatten die Wolfsburgerinnen die besseren Chancen.

VfL-II-Leistung macht Mut, jetzt wartet Duisburg

Insgesamt ging das Remis allerdings in Ordnung, denn RB machte das Spiel, fand aber kein Rezept, die VfL-Abwehr zu knacken. Auch nicht in der Schlussviertelstunde, als Wolfsburg es nicht mehr schaffte, für Entlastung zu sorgen. „Wie die Mannschaft auf dem Feld aufgetreten ist, stimmt mich optimistisch“, sagte der VfL-II-Trainer. Ein gutes Debüt zeigte Winterzugang Luisa Scheidel (Würzburger Kickers), die gleich als Kapitänin auflief. „Sie hat gleich gezeigt, dass sie eine Verstärkung ist“, so Beck.

Der Trainer hofft, dass seine Mannschaft jetzt genau da weitermacht: „Dieses Selbstvertrauen wollen wir mitnehmen!“ Denn die Aufgaben werden nicht einfacher, am Sonntag (11 Uhr) ist der Tabellenzweite MSV Duisburg im Stadion am Elsterweg zu Gast.

U17 mit Last-Minute-Sieg in Aurich

Die U17-Mädels des VfL feierten indes einen 2:1-Erfolg in letzter Minute. Nachdem Chiara Silberstorff den Pausenrückstand durch das Eigentor von Saska Engelhardt ausgeglichen hatte, ließ Hedvig Helling die Wolfsburgerinnen in der dritten Minute der Nachspielzeit jubeln.

VfL II: Kassen – König, Flach, Blumenberg (68. Burmann), Herrmann (72. Oberhoff), Henkelmann, Kowalski, Libske (80. Praher), Cordes, Baraniak, Scheidel.

