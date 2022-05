So soll's weitergehen: Der SSV Vorsfelde will auch am Sonntag jubeln. Der Gegner TSG Bad Harzburg dürfte allerdings etwas dagegen haben.

Vorsfelde. Der SSV peilt in der Fußball-Landesliga gegen die TSG Bad Harzburg den sechsten Sieg in Serie an und will „sehen, was noch machbar ist“.