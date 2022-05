MTV Vorsfelde schließt die Saison auf Rang 3 ab

Die Siegesserie ist zwar gerissen, doch reichte dem MTV Vorsfelde das 26:26 (11:11)-Remis beim HV Barsinghausen, um den dritten Platz in der Handball-Oberliga zu verteidigen. Die personell angeschlagenen Eberstädter gehen nun in die Sommerpause.

Die Tabelle und die jüngsten Ergebnisse zeichneten ein unvollständiges Bild von der Gemengelage vor dem Aufeinandertreffen von Barsinghausen und Vorsfelde. Nach sieben Siegen in Folge waren die „Razorbacks“ im Aufwind, der HV ging als Tabellenschlusslicht und sicherer Absteiger in die Partie. Dass MTV-Trainer Daniel Heimann trotzdem von einer der „härtesten Partien der vergangenen Wochen“ sprach, war der personellen Situation in Vorsfelde geschuldet. Zu den langfristig ausfallenden Jakob Nowak und Jannis Thiele kamen noch die Ausfälle von Marco Frerichs und Paul Mbanefo hinzu. Kreisläufer Mbanefo wurde vertreten durch den reaktivierten Niehls Kahler. So kam Heimann auf immerhin neun Feldspieler.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die trafen auf einen Gegner, der in seinem Oberliga-Abschiedsspiel noch einmal guten Handball bieten wollte. „Der HV hat sich gewehrt“, sagte Heimann. Die Hausherren bestimmten die Anfangsphase, lagen zwischenzeitlich mit drei Toren vorne (10:7). Mit dem Seitenwechsel drehte der MTV die Begegnung, konnte sich eine Drei-Tore-Führung erspielen (20:17). Die hielt bis fünf Minuten vor Spielende (25:22). Dann gelang Barsinghausen ein 4:0-Lauf , Vorsfelde drohte die Niederlage. Jannis Frädermann sicherte aber eine halbe Minute vor Abpfiff noch einen Punkt. „Wir können mit dem Remis sehr gut leben. Mental war das ein schweres Spiel“, betonte Heimann.

Mit Spielschluss sei viel Last vom Team und dem Stab abgefallen, berichtete der Coach. „Wir haben eine intensive Spielzeit erlebt. Die Mannschaft musste inmitten der Saison neu aufgebaut werden, hat sich aber in den vergangenen Wochen gefunden“, erklärte Heimann. Bemerkenswert: Allen Problemen zum Trotz schlossen die „Razorbacks“ die Spielzeit auf einem starken dritten Platz ab. „Das ist ein Ausrufezeichen“, stellte Heimann zufrieden fest.

MTV Vorsfelde: Weber, Krüger – Schwarz 1, Aselmann 1, Bransche 3, Thiele 6, Sievert 1, Frädermann 7, Schilling 2, Kahler 1, Sperling 4.

kis

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de