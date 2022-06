SV Barnstorf gewinnt torreiches Duell gegen VfB Fallersleben

Die Fußballer des SV Barnstorf haben im letzten Heimspiel der Saison in der Bezirksliga-Meisterrunde einen Sieg eingefahren. Gegen den VfB Fallersleben gewannen sie mit 5:4. Der TSV Hehlingen muss derweil nach dem 1:5 gegen die SV Gifhorn mit dem letzten Tabellenrang vorliebnehmen, der 1. FC Wolfsburg und die TSG Mörse trennten sich 2:2.

Barnstorf setzt sich im torreichen Duell gegen Fallersleben durch

SV Barnstorf – VfB Fallersleben 5:4 (3:2). Tore: 1:0 Aro (8.), 2:0, 3:0 Abdelkarim (14., 17.), 3:1 Fischer (34.), 3:2 Pollak (35.), 4:2 Abdelkarim (52.), 5:2 Schade (58.), 5:3 Bauer (74./FE), 5:4 Pollak (90.+2).

„Wir haben sehr gut ins Spiel gefunden und waren so effektiv wie lange nicht mehr“, lobte Barnstorfs Trainer Vincenzo Gaetani. Sako Aro traf zum 1:0, Ibrahim Abdelkarim erhöhte per Doppelpack. So führten die Hausherren nach 17 Minuten bereits mit 3:0. Infolge einer Standardsituation verkürzten die Hoffmannstädter. „Und 80 Sekunden später klingelt es schon wieder. Dann steht’s nur noch 3:2 und wir fangen ein bisschen an, zu zittern“, haderte Gaetani.

Bis zur Pause passierte nichts mehr, nach Wiederbeginn erhöhte der SVB durch zwei Konter auf 5:2. Eine Viertelstunde vor dem Ende brachte Fabian Bauer die Gäste vom Elfmeterpunkt zurück ins Spiel, das 4:5 von Dennis Pollak in der Nachspielzeit kam zu spät. „Es waren immer wieder kleine Unachtsamkeiten, die zu den Gegentoren geführt haben“, stellte Barnstorfs Coach heraus.

An der Stimmung im Lager der Hausherren sollte das aber nichts ändern. „Ich muss der Mannschaft ein Riesenkompliment machen“, betonte Gaetani und zog ein Spiel vor Saisonende bereits eine sehr positive Bilanz: „Wir sind verdientermaßen die beste Wolfsburger Bezirksliga-Mannschaft und damit sehr zufrieden. Es geht in der nächsten Woche noch um den versöhnlichen Abschluss, und dann wollen wir feiern.“

Mörse-Trainer Orth ärgert sich über Punkteteilung

1. FC Wolfsburg – TSG Mörse 2:2 (0:1). Tore: 0:1 Zick (40.), 1:1 Öndes (85.), 2:1 Colombo (87.), 2:2 Marvin Ament (90.+1).

„Es war ein schlechtes Spiel, das von Fehlern geprägt war“, fand Mörses Trainer Thomas Orth. Seine Mannschaft führte lange mit 1:0, entsprechend ärgerlich sei die Punkteteilung. Auf der anderen Seite waren die Wolfsburger kurz vor dem Ende mit einer 2:1-Führung im Rücken näher an den drei Punkten. „Der FC hatte nach unserem Ausgleich auch noch die Chance auf das 3:2. In Summe ist es ein gerechtes Unentschieden“, fasste Orth zusammen.

TSV Hehlingen – SV Gifhorn 1:5 (0:1). Tore: 0:1 Menne (45.+1), 1:1 Klingfurt (48.), 1:2, 1:3, 1:4 Rudt (68., 75./FE, 82./FE), 1:5 Grega (90.). Gelb-Rot: Martel (74., TSV).

Wenige Minuten vor dem Pausenpfiff verhinderte der Pfosten den Führungstreffer für die Hehlinger, in der Nachspielzeit gingen die Gäste in Führung. „Ich fand, wir waren in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft. Die SV war nur über Standards gefährlich“, konstatierte Hehlingens Co-Trainer Sebastian Koch.

Kurz nach Wiederbeginn belohnten sich die Hausherren nachträglich, indem Bjarne Klingfurt ausglich. Ein lupenreiner Hattrick Wayne Rudts, der dabei zweimal vom Elfmeterpunkt erfolgreich war, brachte die Gifhorner allerdings auf die Siegerstraße. „Alle Tore sind durch individuelle Fehler entstanden“, seufzte Koch.

tim

