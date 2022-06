Wolfsburg. Der Football-Regionalligist verliert bei den Grizzlies mit 13:28, Offense-Captain Helge Dosdall schlägt kritische Töne an

Henrik Bosse (am Ball) wurde in Hannover immer wieder unter Druck gesetzt und auch zu Fall gebracht.

American-Football-Regionalliga Wolfsburg Blue Wings sind in der Landeshauptstadt chancenlos

Die Wolfsburg Blue Wings kommen weiter nicht in Tritt. Im vierten Spiel der Saison kassierte der hiesige Football-Regionalligist die dritte Niederlage. Bei den Hannover Grizzlies setzte es für die Wolfsburger eine 13:28 (6:14, 0:7, 0:0, 7:7)-Pleite.

Der starke Aufsteiger war an diesem Tag schlichtweg eine Nummer zu groß für die Blue Wings. Schon der Start war gründlich in die Hose gegangen. Während sich Wolfsburgs Quarterback Henrik Bosse immer wieder großem Druck ausgesetzt sah, marschierten die Landeshauptstädter mit ihrer Offense gleich zweimal über das Feld und führten mit 14:0. Noch vor Ende des ersten Quarters gab es aber einen Hoffnungsschimmer für die Gäste: Arne Dettmer verkürzte per 46-Yard-Rushing-Touchdown auf 6:14, der anschließende Versuch einer Two-Point-Conversion scheiterte allerdings.

Rückstand der Wolfsburg Blue Wings vergrößert sich im zweiten Viertel

Im zweiten Viertel passierte vor beiden Endzonen deutlich weniger, die Grizzlies bauten ihre Führung mit dem dritten Touchdown aber auf 21:6 aus. Die Blue Wings versuchten kurz vor der Halbzeit noch einmal alles, Bosse musste allerdings einen Raumverlust hinnehmen – die Gäste waren außerhalb der Fieldgoal-Reichweite.

Nach einem dritten Quarter ohne Zähler ließen die Hannoveraner im Schlussviertel durch einen weiteren Touchdown die Entscheidung folgen. Und das, obwohl die Blue Wings den gegnerischen Quarterback unter Druck gesetzt hatten. Arne Dettmers 50-Yard-Receiving-Touchdown war kurz vor Schluss nur noch Ergebniskosmetik. „Wir wussten, was uns erwartet“, betonte Offense-Captain Helge Dosdall. Seine Mannschaft habe die Vorgaben allerdings nicht umgesetzt. Auch die Trainingsbeteiligung sei zuletzt nicht zufriedenstellend gewesen. „Wir konnten uns ohne das fehlende Personal nur schwer darauf vorbereiten. Das hat uns den Boden unter den Füßen weggezogen“, fasste Dosdall zusammen.

