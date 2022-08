1. FC Wolfsburg unterliegt SV Reislingen mit 0:4

Wolfsburg. Mit einem 1:1-Remis gegen Absteiger SV Calberlah sind die Bezirksliga-Fußballer des SV Barnstorf in die Saison gestartet.

Barnstorf (in Blau) und Calberlah (in Grün) verlangten sich über 90 Minuten alles ab. Belohnt wurden beide Mannschaften mit einem Zähler.

Der SV Reislingen/Neuhaus ist auch nach dem dritten Saisonspiel in der Fußball-Bezirksliga ungeschlagen. Der 1. FC Wolfsburg wartet nach dem 0:4 gegen Reislingen weiter auf den ersten Punkt. Der SV Barnstorf startete mit einem Remis in die Saison.

1. FC Wolfsburg – SV Reislingen/Neuhaus 0:4 (0:1). Tore: 0:1, 0:4 Marchese (43., 88./FE), 0:2 Karatas (59.), 0:3 Bülter (69.). Gelb-Rot: Bali (78., 1. FC), Mustafa (87., 1. FC), Licciardi (89., 1. FC).

Die ersten 45 Minuten gehörten klar den Gastgebern, da waren sich beide Trainer im Nachgang einig. Dennoch führte Reislingen zur Pause. „Der FC hat es sehr gut gemacht, die Führung war glücklich“, gestand SV-Trainer Agostino Nicastro. Sein Gegenüber Yazid Thabti unterstrich: „Wir waren dominant, hatten drei klare Torchancen.“

Die Gäste stellten zur Pause taktisch um. „Das hat sich ausgezahlt, wir haben es deutlich besser gemacht. Das 2:0 hat uns Sicherheit gegeben“, sagte Nicastro. Während seine Mannschaft noch zwei weitere Treffer erzielte, sahen die Hausherren in der Schlussphase gleich dreimal Gelb-Rot. Thabti war nach Abpfiff mit der Schiedsrichterleistung mehr als nur unzufrieden. „So kannst du nicht erfolgreich sein. Egal, was du machst, egal, was du trainierst“, kritisierte er.

SV Barnstorf – SV GW Calberlah 1:1 (0:1). Tore: 0:1 Sokolowski (40), 1:1 Fiorillo (76./FE).

Für den SV war es das erste Spiel der Saison, für die Gäste nach dem 0:4 gegen Hillerse das zweite. Dieses Resultat war den Gästen anzumerken. „Sie haben mit robustem Spiel versucht, dagegenzuhalten“, schilderte Barnstorfs Trainer Vincenzo Gaetani. Der Plan der Calberlaher ging auf, kurz vor der Pause gingen sie in Führung. „In der zweiten Halbzeit haben wir nur noch auf ein Tor gespielt“, sagte Gaetani, dessen Team vom Elfmeterpunkt zum Ausgleich kam. Zu mehr reichte es nicht. „Wir haben zu viel liegengelassen und im letzten Drittel oft die falschen Entscheidungen getroffen.“

TSV Hehlingen – TSG Mörse ausgefallen. Es war eine Absage mit tierischem Hintergrund: Maulwürfe haben dafür gesorgt, dass der Platz in Hehlingen nicht bespielbar. „Man ist teilweise eingesackt“, erklärte Thorben Rutsch, Kreis-Schiedsrichter-Lehrwart aus Gifhorn, der als Assistent angesetzt war. Das Verletzungsrisiko sei somit zu hoch gewesen.

