In Fallersleben steigt Duell der weißen Westen

Fallersleben. Ein hochinteressantes Duell steigt am Mittwoch in Fallersleben: Die Bezirksliga-Fußballer des VfB empfangen den TSV Hillerse.

Es sei noch zu früh in der Saison, um von einem Topspiel oder einem Highlight zu sprechen, findet Lars Ebeling. Der Trainer des Fußball-Bezirksligisten VfB Fallersleben trifft mit seinem Team am Mittwoch (19 Uhr) auf den TSV Hillerse. Die Kontrahenten haben bisher keine Federn gelassen.

„Beide Teams spielen einen guten Ball und wollen ihre weiße Weste behalten“, ist Ebeling überzeugt. Seine Mannschaft hatte im ersten Ligaspiel bei der SV Gifhorn mit Anlaufschwierigkeiten zu kämpfen, gewann aber noch mit 4:2. Gegen den Aufsteiger SV Groß Oesingen führte eine frühe taktische Umstellung Ebelings die Hoffmannstädter zum 5:0-Erfolg. Die Hillerser wiederum haben ihre drei Partien allesamt mit vier Toren Differenz für sich entschieden, stehen bei 14:2 Toren. „Es wird bestimmt ein gutes Fußballspiel, die Duelle mit Hillerse sind immer interessant“, blickt Ebeling voraus.

Die letzte Begegnung beider Teams in Fallersleben entschieden die Gastgeber nach zwei frühen Toren mit 2:0 für sich. „So, wie wir das positiv im Hinterkopf haben, hat es der TSV negativ in Erinnerung. Das ist aber schon lange her und beide Mannschaften haben sich verändert, das spielt keine Rolle mehr“, betont Ebeling. Auch die Tatsache, dass auf Kunstrasen gespielt wird, sei nicht von großer Bedeutung. „Das ist nie ein Problem für spielstarke Mannschaften, Hillerse hat gute Fußballer. Entscheidend wird sein, wer weniger Fehler macht und wer den Sieg mehr will.“

