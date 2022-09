Auch für Lupo Martini Wolfsburg kommt jetzt „eklige Zeit“

Die Tage werden kürzer, das Wetter nass und kalt. Der Sommer ist eindeutig vorbei. Das macht sich auch auf den Fußball-Plätzen bemerkbar. Darauf stellt Giampiero Buonocore, der Trainer von Fußball-Oberligist Lupo Martini Wolfsburg, seine Mannschaft vor dem Heimspiel am Sonntag (15 Uhr) gegen die Freien Turner aus Braunschweig ein.

Lupo Martini Wolfsburg kann sich nicht mehr nur auf Spielstärke verlassen

„Jetzt kommt die eklige Zeit mit Plätzen, auf denen man kaum Fußball spielen kann. Da sind dann andere Attribute gefragt“, erklärt Buonocore. Sein Team gehört definitiv zu den spielstärksten Mannschaften in der Oberliga und sucht stets eine fußballerische Lösung. Das wird in der nächsten Zeit deutlich schwieriger. „Wir müssen auch diese Umstände bewältigen.“

Im bisherigen Saisonverlauf hat Lupo all seine Aufgaben mit Bravour gemeistert, alle acht Liga-Spiele als Sieger beendet. Bei der Konkurrenz stellt sich allmählich die Frage: Wann erwischt es Lupo denn endlich? „Wenn der Rest der Liga darauf wartet, dass wir verlieren, ist das ja ein gutes Zeichen für uns“, meint Buonocore, der sich aber keinen Luftschlössern von einer perfekten Saison hingibt und die Situation realistisch einschätzt. „Es wird der Tag kommen, an dem bei uns zu viele Dinge nicht passen, und der Gegner besser ist. Irgendwann wird es passieren, dass wir verlieren. Wir hoffen aber, dass das so spät wie möglich sein wird.“

Konkurrenzkampf im Training ist groß

Die Freien Turner seien Lupo bestens bekannt. Lupos Trainer möchte sich aber nicht so sehr auf den Gegner einlassen. „Wir müssen uns darauf konzentrieren, was wir gut machen müssen.“ Die Trainingseinheiten stimmen den Coach zuversichtlich. „Es geht gut zur Sache, jeder zeigt sich.“ Besonders der quirlige Offensivspieler Can Degirmenci macht im Training einen guten Eindruck. Den Eindruck, sein Team könne aufgrund der Siegesserie abheben, hat der Trainer nicht. Der Konkurrenzkampf ist groß, niemand darf sich seines Platzes in der Startelf sicher sein. Ein Motivationsmultiplikator, wie ihn sich jeder Trainer wünscht.

