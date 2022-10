Lupo Martini Wolfsburg unterliegt biederem Gast aus Spelle

Der erhoffte Fußball-Leckerbissen wurde es überhaupt nicht. Das Spitzenspiel der Oberliga zwischen dem gastgebenden Primus Lupo Martini Wolfsburg und dem Tabellenvierten SC Spelle-Venhaus war teilweise wirklich ganz schwere Kost. Lupo ließ sich nach einer starken ersten Hälfte von der Spielweise der Gäste anstecken und aus dem Konzept bringen. Die 0:1-Pausenführung wurde verspielt, denn der eingewechselte Tom Winnemöller traf für den Gast doppelt.

Lupo Martini Wolfsburg hat im ersten Durchgang alles unter Kontrolle

„Das war teilweise ein reines Gebolze. Der Gegner hat ausschließlich lange Bälle gespielt“, ärgerte sich Lupo-Coach Giampiero Buonocore über den „Fußball“, den der SC Spelle-Venhaus gestern Nachmittag bevorzugte. Im ersten Abschnitt hatte die Buonocore-Elf noch alles unter Kontrolle, hätte höher führen müssen. Doch trotz bester Gelegenheiten durfte die gut besetzte Lupo-Tribüne nur ein einziges Mal jubeln, als Dennis Jungk in der 27. Minute per Flugkopfball die mehr als verdiente Führung erzielte. Von Spelle kam nicht viel – abgesehen von einer Doppel-Chance, die Keeper Marius Sauß mit zwei sensationellen Paraden entschärfte (33.). Ansonsten blieb er aber im ersten Durchgang nahezu ohne Beschäftigung, denn seine Vorderleute machten es gut.

Nach dem Seitenwechsel aber konnte Lupo an die Leistung der ersten Hälfte nicht mehr anknüpfen. Die Kontrolle über Ball und Gegner war nicht mehr so gegeben. Spelle bekam Oberwasser. Die langen Bälle aus der Abwehr in die Halbräume schaffte Lupo nicht zu verteidigen. Das kritisierte Buonocore ausdrücklich, denn seine Mannschaft hat sich nicht clever genug angestellt. Auch nach vorne fehlte dem Spitzenreiter Lupo im zweiten Durchgang die Cleverness. Immer wieder brachen die Kreuzheider über die Flügel durch. Doch dann fehlte am Ende wie schon so oft die Überzeugung und die Klarheit im letzten Drittel. „Wir müssen da einfach entschlossener sein. Unsere Strafraumbesetzung war nicht gut. Daran müssen wir ganz dringend arbeiten.“

SC Spelle-Venhaus findet erfolgreiche Abnehmer für seine hohen Bälle

Das Niveau verflachte in den zweiten 45 Minuten zunehmend, und die langen Bälle von Spelle gewannen an Höhe, denn mit Tom Winnemöller (60.) und Michael Bünker (87.) brachten die Gäste nochmal zwei Spieler mit Gardemaß in die Partie. Ein paar Sekunden nach seiner Einwechslung war Winnemöller auch sofort erfolgreich. Ein weiter Schlag des Schlussmanns landete letztlich vor den Füßen von Winnemöller, der eiskalt blieb. Und auch beim Siegtreffer kurz vor Abpfiff stand Winnemöller nach einem langen Ball im Strafraum richtig.

Buonocore ärgerte sich sehr über die Entstehung der beiden Gegentore, „die man besser verteidigen kann. Wir standen eigentlich stabil in den Situationen, hatten auch Überzahl.“ Aber wie schon vorne fehlte es am Ende auch hinten an der nötigen Entschlossenheit und Überzeugung. Buonocores Fazit: „Wir hätten das alles verhindern können, in dem wir einfach das 2:0 machen. Aber es ist uns nicht gelungen, und das wurde am Ende bestraft.“

Lupo Martini: Sauß – Erdmann, Dubiel, Redemann, Schlothauer – Jungk – Safronow, Tuccio (74. Hallmann) – Grimaldi (83. Cimino), Salifou (83. Ebot-Etchi), Rizzo (70. Degirmenci).

Tore: 1:0 Jungk (27.), 1:1, 1:2 Winnemöller (61., 88.).

